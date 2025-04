So lernte "Amore unter Palmen"-Claudia ihren Rolence kennen

In der ersten deutschen Staffel der TV-Show "Amore unter Palmen" wagt die Kandidatin Claudia den großen Schritt: Von Hannover fliegt sie nach Tansania, um dort Zeit mit ihrem Freund Rolence zu verbringen, mit dem sie zuvor eine Fernbeziehung geführt hatte. Im Gespräch mit Promiflash berichtet Claudia, wie sie den Ostafrikaner kennenlernte. "Den ersten Kontakt hatten wir durch Facebook – dann haben wir aber ziemlich schnell die WhatsApp-Nummern ausgetauscht, so fing das Ganze an", schwärmt die Blondine.

Im Promiflash-Interview spricht Claudia auch darüber, wie sie überhaupt darauf kam, außerhalb von Deutschland zu daten. Wie die Hannoveranerin verrät, hatte sie eigentlich erst einmal die Nase voll von Männern: "Es war eher so, dass ich nach vier, fünf Dates mit anderen Typen erst mal gar nicht mehr daten wollte. Die Männer heutzutage sind so komisch, irgendwie keine richtigen Männer mehr." Dass sie sich dann in Rolence verliebt hat, war ein echter Glücksfall. "Ich fing an, mit Rolence zu schreiben und er war von Anfang an sehr respektvoll, zuvorkommend und sah so gut aus, da dachte ich: 'No Risk, no Fun'", erinnert sich Claudia.

In Österreich gibt es bereits sieben Staffeln der ungewöhnlichen Dating-Show. In Deutschland läuft nun zum ersten Mal "Amore unter Palmen". Die Doku-Reihe verfolgt jedoch nicht nur Claudia und Rolences Schicksal, sondern auch das Liebesleben von Silvia aus Königsbach-Stein und ihrem Ehemann Sam in Gambia. Nadine aus Löchgau trifft in dem Format zudem auf den Hotelmanager Daniel – und das in Ecuador.

Anzeige Anzeige

Instagram / lillyfeee_claudia Rolence und Claudia von "Amore unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Silvia und Sam bei "Amore unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Anzeige