"Amore unter Palmen"-Claudia war direkt geflasht von Rolence

Claudia aus Hannover, eine der Kandidatinnen der ersten deutschen Amore unter Palmen-Staffel, ist nun voll ins Liebesabenteuer gestartet: Beim emotionalen ersten Aufeinandertreffen am Flughafen mit Rolence, der in Tansania lebt, sprühten sofort die Funken. Die beiden hatten zuvor nur über WhatsApp Kontakt, doch das persönliche Treffen ließ Claudias Herz direkt höherschlagen. "Mein erster Eindruck von ihm am Flughafen? Er war total sexy – das ist mir sofort aufgefallen. Gleichzeitig wirkte er ziemlich nervös, was ich aber süß fand. Ich war auch sehr nervös", erzählte Claudia im Gespräch mit SAT.1. Für die beiden bedeutet das Kennenlernen unter Palmen einen großen Schritt in Richtung gemeinsames Glück.

Doch nicht nur Claudia und Rolence wagen bei der neuen SAT.1-Dokureihe "Amore unter Palmen" einen Schritt ins Ungewisse. Auch andere deutsche Teilnehmer reisen für die Liebe in ferne Länder: Dazu zählen Silvia aus Königsbach-Stein, die ihren Mann Sam in Gambia besucht, sowie Nadine aus Löchgau, die in Ecuador auf Hotelmanager Daniel trifft. Die Doku-Reihe begleitet die Paare auf den ersten Metern ihres gemeinsamen Weges – mit allen Unsicherheiten, prickelnden Momenten und dem Abenteuer, kulturelle Hürden zu überwinden.

Für Claudia bedeutet das Abenteuer noch viel mehr als nur die Suche nach Mr. Right: In der Vergangenheit hatte sie in Hannover wenig Glück in der Liebe. In der Vorberichterstattung verriet sie, dass sie auf Männer steht, "die sich wie ein Mann benehmen und aussehen wie ein Mann". Rolence scheint genau in dieses Raster zu passen und Claudia ist sich sicher, er sei der Richtige für sie: "Man hat richtig gemerkt, wie sehr er sich gefreut hat, mich endlich zu sehen." Die Vorfreude auf die gemeinsame Zeit in Tansania ist groß – auch, weil Zuschauer in zwei zusätzlichen Bonusfolgen auf Joyn verfolgen können, wie es mit Claudia und Rolence nach der ersten Begegnung weitergeht und wie sich das Paar im Alltag in Ostafrika schlägt.

Joyn "Amore unter Palmen"

Instagram / lillyfeee_claudia Rolence und Claudia von "Amore unter Palmen" 2025

