Darum wurde aus "Love Island"-Patrick und Chiara kein Paar

Bei Love Island VIP konnten Patrick Fabian (37) und Chiara Fröhlich (27) kaum die Finger voneinander lassen. Das überzeugte offenbar auch ihre Showkollegen – sie wählten die Turteltauben zum Siegerpaar. Trotzdem entwickelte sich aus der Romanze letztendlich keine Beziehung. Promiflash hat bei dem Stripper nachgehakt, warum ihre Liebelei gescheitert ist. "Wo es dann in meinen Augen schwierig wurde, war, dass ich doch schon ein bisschen weiter bin in meinem Leben. Einerseits, weil ich halt eine Tochter habe, andererseits, weil ich sehr auf meine Gesundheit achte", erklärte der Datingshow-Kandidat. Chiara sei da eher gegensätzlich: "Sie geht gerne feiern, sie trinkt gerne Alkohol und ich möchte das auch nicht verändern, ich möchte nicht, dass sie für mich ein komplett anderer Mensch wird [...]. Auch, dass sie sich so gerne auftakelt mit ihren Kleidchen. Es ist schön, aber es ist nicht die Art von Frau, die ich in meinem Leben haben möchte." Das habe er ihr damals aber nie so gesagt, da er sie nicht vor den Kopf stoßen wollte.

Zudem sei er nach der Show mit seiner Tochter und deren Mutter zusammen im Urlaub gewesen und habe sich deshalb nicht bei Chiara gemeldet. "Wir haben halt zusammen Urlaub gemacht, und da wollte ich mich nicht rausholen oder ablenken lassen. Deswegen habe ich mich in der Zeit halt nicht bei ihr gemeldet, und das hat sie mir auch ziemlich schnell übel genommen, und deswegen war dann direkt danach auch Funkstille", gibt der Fitnessfan zu. Mittlerweile sei er aber sowieso der Meinung, dass eine Beziehung aufgrund der Distanz ihrer Wohnorte schwierig geworden wäre: "Sie hat ihren Job, ich habe auch viel Arbeit, viel zu tun, und dann noch dazwischen zu versuchen, dass immer einer nach Köln kommt oder der andere nach Berlin kommt, ist halt auch ein Zeitaufwand und ein Energieaufwand."

Bereits zuvor hatte Chiara im "Aftershow"-Podcast ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Patrick ihr nach den Dreharbeiten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. "Unser ursprünglicher Plan war ja auch, dass ich dich direkt das erste Wochenende nach den Dreharbeiten in Berlin besuche zu deinem Geburtstag, das wolltest du dann aber auch nicht mehr", stichelte sie und betonte, dass sie es sehr schade gefunden habe, dass der Kontakt während und nach Patricks Urlaub eingeschlafen sei. Im Nachgang zweifelte sie daher sogar daran, ob seine Absichten in der Show wirklich ehrlich gewesen seien.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Panama Pictures / ActionPress Chiara Fröhlich, Reality-Bekanntheit

