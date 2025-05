Anna Heiser gratuliert Gerald mit rührendem Geburtstagspost

Gerald Heiser (40) feiert heute seinen Geburtstag – und seine Frau Anna Heiser (34) hat es sich nicht nehmen lassen, ihm auf Instagram auf ganz besondere Weise zu gratulieren. Zu einem liebevoll zusammengestellten Video, das den Bauer sucht Frau-Teilnehmer in verschiedenen Situationen mit Anna und ihren zwei gemeinsamen Kindern zeigt, schrieb seine Partnerin die herzlichen Zeilen: "Hoch sollst du leben, mein Schatz! Heute beginnt ein neues Kapitel in deinem Leben. Ein Jahr voller Fragezeichen, aber auch voller Hoffnung, Liebe und Mut."

In dem langen und sehr persönlichen Text würdigt Anna ihren Gerald als "wundervollen Papa" und als Kämpfer, der trotz aller Herausforderungen nie seinen Traum aus den Augen verloren hat. Sie betont, wie stolz sie darauf ist, dass er nie aufgegeben und gerade in dunklen Zeiten immer an ihrer Liebe festgehalten hat. Ferner heißt es zudem: "Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich bald selbst mit den Augen sehen kannst, mit denen die Kinder und ich dich jeden Tag sehen – voller Liebe, voller Bewunderung. Sei stolz auf dich selbst, denn du bist ein wundervoller Mensch."

Anna und Gerald sind seit ihrer Teilnahme an der beliebten Reality-TV-Show "Bauer sucht Frau" ein echtes Traumpaar für viele Fans. Gemeinsam haben sie schon einige Höhen und Tiefen gemeistert – ihren Alltag mit zwei kleinen Kindern bestreiten sie meist fernab vom Rampenlicht, doch hin und wieder gewähren sie auf Social Media Einblicke in ihr Familienleben. Gerade Anna ist für ihre emotionalen und ehrlichen Beiträge bekannt. Immer wieder spricht die Influencerin auch über Herausforderungen, wie unter anderem den Farmverkauf.

Instagram / annaheiser Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern

