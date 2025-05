Farmverkauf: Anna Heiser durchlebt "Achterbahn der Gefühle"

Anna Heiser (34) und ihr Ehemann Gerald Heiser (39) stehen vor einem großen Schritt: Gemeinsam mit ihren beiden Kindern wollen sie ihre Farm in Namibia aufgeben und nach Polen auswandern. Der Verkauf der Farm ist jedoch noch nicht in trockenen Tüchern, da die finale Genehmigung der Regierung weiterhin aussteht. Auf Instagram lässt Anna ihre Follower an diesem emotionalen Prozess teilhaben und beschreibt das aktuelle Gefühlschaos, in dem sie sich befindet. Sie spricht von ihrer inneren Unruhe, einer "Achterbahn der Gefühle" und dem Gefühl, in Namibia nicht mehr richtig zu Hause zu sein, aber auch noch nicht in Polen zu leben.

Das Warten auf die Genehmigung durch die Behörden stellt Anna und Gerald auf eine harte Geduldsprobe. Während er am liebsten "das Pflaster abreißen" würde, wie Anna schreibt, versucht sie, die verbleibenden Momente auf der Farm intensiv zu erleben. Besonders die Kleinigkeiten, etwa einen Sonnenaufgang oder das Lachen der Kinder, saugt die TV-Bekanntheit gerade ganz bewusst in sich auf. Sie bezeichnet diese Zeit als surreal, schmerzhaft und gleichzeitig irgendwie schön. Die Ungewissheit setzt der Familie allerdings sichtlich zu – dennoch bemüht sich Anna, auch für die schwierigen Augenblicke dankbar zu sein. Ihre Worte lassen erkennen, wie sehr sie an ihrem alten Zuhause hängt und wie schwer ihr die letzten Abschiede auf der Farm fallen.

Schon zuvor hatte Anna betont, dass sie "viel Respekt" vor dem geplanten Neuanfang in Polen habe. Obwohl sie dort aufgewachsen ist, fühle es sich für sie nach 15 Jahren im Ausland mehr nach einem "Auswandern" an als nach einem "nach Hause kommen", wie sie kürzlich auf Instagram zugab. Dennoch betonte die zweifache Mama damals auch, dass die Vorfreude auf den Neuanfang überwiege. "Ich freue mich aber auf einen neuen Lebensabschnitt für uns als Familie und auf die Vorteile für unsere Kinder", schwärmt die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin begeistert.

