Die Beckhams gewinnen Streit um Baupläne gegen ihre Nachbarn

David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) haben grünes Licht für den Bau einer neuen Scheune auf ihrem Anwesen in den Cotswolds erhalten. Trotz massiver Proteste aus der Nachbarschaft, die sich über die zunehmende Bebauung auf dem mehrere Millionen Euro teuren Grundstück beschwerten, entschied der örtliche Gemeinderat The Sun zufolge zugunsten der prominenten Familie. Die Scheune, die als Lager für Heu, Stroh und landwirtschaftliche Geräte dienen soll, sorgte bereits im Vorfeld für hitzige Diskussionen. Während ein Nachbar die Baupläne als "albern" bezeichnete, fragte ein anderer: "Warum ziehen berühmte Leute aufs Land, wenn sie das Grundstück anschließend mit Bauten überhäufen?" Nun dürfen David und Victoria die Scheune aber wie geplant errichten.

Die Freude über den Erfolg vor den Behörden kommt allerdings zu einem schwierigen Zeitpunkt für die Beckhams: Im familiären Umfeld rumort es, denn ihr ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) blieb kürzlich den Feierlichkeiten zu Davids 50. Geburtstag fern. Anstelle von Brooklyn ergriff Romeo Beckham (22) das Wort und hielt eine bewegende Rede für seinen Vater. "Ich möchte allen danken, die heute Abend hier sind", begann Romeo laut Mirror seinen Auftritt vor den Gästen und lobte anschließend ausführlich die sportlichen Erfolge seines Vaters. Während Victoria in ihren Social-Media-Posts liebevoll an ihre drei jüngsten Kinder erinnerte, verzichtete sie darauf, das Fehlen ihres ältesten Sohnes zu kommentieren. David teilte später ein Bild der Brüder Romeo und Cruz bei einem Angelausflug in Schottland, versehen mit dem Kommentar: "Du hast gefehlt, Brooklyn".

Dass das Verhältnis zwischen Brooklyn und seinen Eltern seit Längerem angespannt ist, ist kein Geheimnis. Dabei galt die Familie lange als eng verbunden – Victoria betonte in Interviews oft, wie sehr sie gemeinsame Zeit mit ihren Kindern und David schätzt. Vielleicht bringt gerade der neue Anbau frischen Wind in die Familienbeziehung – denn auch das war lange ein Reizthema. Seit dem Kauf des Anwesens 2016 investieren die Beckhams immer wieder in neue Projekte und stießen damit häufig auf Kritik aus der Nachbarschaft. Derzeit aber stehen die Behörden offenbar auf ihrer Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Anzeige