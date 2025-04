David Beckhams Nachbarn sind über neue Baupläne entsetzt

David Beckham (49) sorgt in seinem Viertel erneut für Stress: Der ehemalige Profifußballer hat einen Antrag gestellt, um eine neue Scheune auf seinem Anwesen in den Cotswolds im Südwesten Englands zu errichten. Die geplante, mit Holz verkleidete Stahlkonstruktion solle vor allem als Lager für Heu und landwirtschaftliche Geräte genutzt werden, gab er an. Doch nicht alle Anwohner sind von den Plänen für den XXL-Geräteschuppen begeistert. "Warum ziehen Prominente aufs Land, nur um dann so dumme Änderungen vorzunehmen?", schimpfte eine Nachbarin laut Mirror. In den kommenden Wochen soll nun entschieden werden, ob David die Genehmigung für das Projekt erhält oder ob sich der Hollywoodstar doch anderweitig nach Lagermöglichkeiten für seine Gartenutensilien umschauen muss.

2016 kauften die Beckhams ihr Anwesen für rund sieben Millionen Euro und haben seither mehrere große Umbauten vorgenommen. Bereits in der Vergangenheit gab es Konflikte mit der Nachbarschaft, unter anderem wegen der Genehmigung eines riesigen Sees und eines Gewächshauses, das David und seiner Frau Victoria (51) den Anbau von eigenem Obst und Gemüse ermöglichen sollte. Ein weiterer Bauantrag, der eine zusätzliche Einfahrt vorsah, wurde nach Protesten zurückgezogen. Kritik hagelt es Berichten zufolge vor allem wegen der wachsenden Zahl von Bauprojekten auf dem Beckham-Grundstück. Ein Nachbar erklärte: "Wir haben schon damals gedacht, dass bald alles zugebaut wird – und genau das passiert jetzt."

Auf seiner Seite des Gartenzauns genießt David jedoch offenbar die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen. Erst vor Kurzem teilte er auf Instagram eine liebevolle Geburtstagsbotschaft an seine große Liebe Victoria, die 51 Jahre alt wurde. Neben Erinnerungen aus der Anfangszeit ihrer Beziehung postete er auch Bilder der Designerin mit den Kindern Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13). Cruz kommentierte den Post mit rührenden Worten an seine Mutter: "Vom ersten Tag an hast du uns bedingungslose Liebe gezeigt und niemals damit aufgehört." Ob sie die Anrainer ihres Luxusanwesens mit dieser großen Liebe eines Tages trotz der Baupläne noch anstecken können, bleibt spannend.

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2023

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

