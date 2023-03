Uninteressant? "Der Bachelor" fährt immer miesere Quoten ein

Was ist denn mit der Show Der Bachelor los? In diesem Jahr sucht der Content-Creator David Jackson unter zahlreichen Frauen seine große Liebe im TV. Anfang März ist die Dating-Sendung gestartet und inzwischen musste bereits die ein oder andere Frau die Traumvilla wieder verlassen. Normalerweise war die Reality-TV-Sendung eine Garantie für gute Quoten. Doch scheinbar lässt das Interesse nach – die Quote für "Der Bachelor" sackte jetzt noch weiter ab.

Wie das Fernsehmagazin Quotenmeter.de berichtete, schauten sich am Mittwochabend insgesamt 1,31 Millionen Zuschauer den Kampf um den Hottie und um die nächste Rose an. Dabei handelte es sich um einen Marktanteil von lediglich 5,1 Prozent. Von der eigentlichen Zielgruppe saßen 0,59 Millionen Menschen vor dem TV – der prozentuale Anteil dieser sank damit auf enttäuschende 9,8 Prozent ab. Im Vergleich zu der vorherigen Woche, in der die Quote in der Zielgruppe bei 11,4 Prozent lag, ist somit eine negative Tendenz zu bemerken.

Überraschenderweise war der Erfolg des Abends die Sendung "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa (57). Mit 1,67 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen sicherte sich die Show 6,4 Prozent des gesamten Marktanteils – eine deutliche Steigerung zur Vorwoche mit einem Anteil von 5,8 Prozent.

