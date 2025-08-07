Jörg Pilawa kehrt im August mit beliebter Quizshow zurück

TV-Moderator Jörg Pilawa (59) ist zurück auf der Quizbühne! Ab dem 28. August moderiert er erneut die beliebte Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" auf Sat.1. Der Startschuss für die bereits vierte Staffel fällt wie gewohnt an einem Donnerstagabend um 20:15 Uhr, berichtet DWDL. Die Sendung fordert den Intellekt der Zuschauer und Kandidaten heraus: Wer kann die kniffligen Fragen lösen, deren Antwort nur ein Prozent der Deutschen kennt? Als Belohnung winken bis zu 100.000 Euro für denjenigen, der sich durch alle Runden kämpft und die härteste Frage meistert.

Das bewährte Konzept der Show bleibt erhalten: 100 Kandidaten treten im Studio an, doch nur einer wird es schaffen, sich mit einzigartigem Wissen durchzusetzen. Währenddessen wird ermittelt, wie der Rest Deutschlands abschneidet. Grundlage sind repräsentative Umfragen, die zeigen sollen, wer zu den intelligentesten 1 Prozent des Landes gehört. Die vorangegangene dritte Staffel, die zwischen Oktober 2024 und April 2025 zu sehen war, hatte insgesamt 22 Folgen. Im Schnitt verfolgten etwa eineinhalb Millionen Zuschauer das Format.

Doch das volle Programm für Jörg Pilawa endet nicht schon am Quiz-Donnerstag. Bereits am darauffolgenden Abend wird der Moderator zusammen mit Michelle Hunziker (48) in "Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde" zu sehen sein. Die beiden präsentieren live Highlights aus den verrücktesten und beeindruckendsten neuen Weltrekorden. Mit gleich zwei Ausgaben dieses Rekordspektakels an einem Wochenende erwartet die Zuschauer bei Sat.1 Spannung pur.

ActionPress Jörg Pilawa bei "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa", 2019

Getty Images Jörg Pilawa im März 2015

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025