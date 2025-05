Die Fans vermuten: Melody Haase ist Menowins neue Freundin

Menowin Fröhlich (37) bringt die Gerüchteküche mit einem neuen Instagram-Post zum Brodeln: Der ehemalige DSDS-Kandidat teilte ein Bild, das ihn beim Händchenhalten mit einer geheimnisvollen Frau zeigt. Die Spekulationen um sein Liebesleben sind damit neu entfacht, nachdem Menowin kürzlich die Trennung von seiner Frau Şenay (34) öffentlich gemacht und ihr in kryptischen Beiträgen Untreue vorgeworfen hatte. Die brennende Frage seiner Fans: Ist die Frau an seiner Seite tatsächlich Melody Haase (31)? Schon während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Promis unter Palmen hatte die Sängerin offen von ihrem Interesse an Menowin gesprochen – damals war er noch vergeben.

Menowin selbst heizte das Rätselraten weiter an, indem er Melody in seiner Instagram-Story direkt ansprach: "Hey Melo, die Leute denken, du bist meine neue Partnerin – was hältst du denn davon?" Bislang haben sich weder der Sänger noch die 31-Jährige klar zu den Gerüchten geäußert. Manche Fans sind sich hingegen sicher, dass Melody keinesfalls die neue Partnerin an Menowins Seite sein kann. Denn: In einer aktuellen Social-Media-Story teilte die Sängerin ein Selfie von sich mit runden, beigefarbenen Nägeln. Für viele ein klarer Beweis, denn auf dem Schnappschuss des 37-Jährigen sind eckige French-Nägel zu sehen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Menowin mit Postings zu seiner Ehe und deutlichen Anspielungen für Aufmerksamkeit gesorgt. Nachdem er seiner Noch-Ehefrau offenbar mehrfach kryptisch mangelnde Treue vorgeworfen hatte, wurde offen über seinen möglichen Neuanfang spekuliert. Die Zeilen über einen "Engel" an seiner Seite fügten sich nahtlos an frühere, teils poetisch formulierte Statements, in denen von Herzschmerz, Betrug und einem neuen Lebensabschnitt die Rede war. "Ich war dein Schatten, dein Beichtstuhl bei Nacht. Du hast geweint, ich hab' dich wieder heil gemacht. Doch du gingst weiter, tief in die Affäre, und ich war nur der Staub auf deiner leeren Leere", deutete Menowin im April in einer Instagram-Story an.

Joyn / Tan Nian Ying Melody Haase bei "Promis unter Palmen"

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

