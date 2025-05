Missbrauch: "Dawson's Creek"-Star Michael Pitt festgenommen

Michael Pitt (44) wird mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Bei dem Schauspieler klickten, Berichten von E! News zufolge, die Handschellen: Ihm werden sexueller Missbrauch und Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklageschrift muss sich der "Boardwalk Empire"-Star wegen mehrerer angeblicher Taten vor Gericht behaupten: zwei Fälle von sexuellem Missbrauch ersten Grades, ein Fall einer sexuellen Straftat ersten Grades, ein Fall einer sexuellen Straftat dritten Grades sowie mehrere Fälle von Körperverletzung zweiten Grades.

Laut NBC News stehen die Vorwürfe angeblich im Zusammenhang mit vier verschiedenen Vorfällen in den Jahren 2020 und 2021. Unter anderem soll der "Dawson's Creek"-Schauspieler seine mutmaßlichen Opfer gewürgt und schwer verletzt haben. Wie viele Personen Michael die Verbrechen vorwerfen, geht laut dem Sender nicht aus den Gerichtsunterlagen hervor. Der zuständige Richter habe den Hollywood-Star gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Informationen, wann der Prozess starten soll, gibt es aktuell nicht. Auch liegen zum jetzigen Zeitpunkt weder von dem Angeklagten noch von seinen Anwälten öffentliche Statements vor.

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael in Konflikt mit dem Gesetz gerät: Bereits im Jahr 2022 soll er in einem Zustand der "emotionalen Unruhe" auf offener Straße Gegenstände auf Passanten geworfen haben. Zu einer Festnahme kam es laut TMZ damals aber nicht, stattdessen sei Michael von den Behörden für kurze Zeit zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Wenige Monate zuvor sah das jedoch noch anders aus: Der Schauspieler soll einem Mann auf der Straße das Handy entrissen und ihm mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben – im Zuge dessen wurde er wegen tätlichen Angriffs und geringfügigen Diebstahls festgenommen. Zu einer Anklage kam es daraufhin aber nicht.

Getty Images Michael Pitt bei einem Film Festival in Rom im Oktober 2019

Getty Images Michael Pitt, Schauspieler

