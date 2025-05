Margot Friedländer wird mit Ehrengrab in Berlin gewürdigt

Gestern wurden traurige Nachrichten um Margot Friedländer (✝103) bekannt: Die Holocaust-Überlebende ist gestorben. Wie nun unter anderem Bild berichtet, erhält sie nach ihrem Tod ein Ehrengrab in Berlin. Diese besondere Ehrung wurde Margot aufgrund ihrer Ehrenbürgerschaft der Hauptstadt zuteil, die ihr 2018 verliehen worden war. Die Ehrengrabstätten gelten als Ausdruck der Ehrung Verstorbener, die zu Lebzeiten hervorragende Leistungen mit engem Bezug zu Berlin erbracht haben – was auch bei Margot der Fall war. Ein offizieller Termin für ihre Beisetzung steht bislang noch aus.

Am Freitag hätte Margot eigentlich das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) im Schloss Bellevue überreicht bekommen sollen. Der Termin musste gestern zunächst kurzfristig abgesagt werden – wenige Stunden später wurde Margots Tod bekanntgegeben. Rechtlich gilt die Auszeichnung dennoch als verliehen, da Steinmeier sie bereits vorab öffentlich angekündigt hatte. Was mit dem Verdienstkreuz nun geschieht und ob es bei der Bestattung eine Rolle spielt, steht noch nicht fest. Der Bundespräsident gedachte Margot gestern bereits in einer Pressemitteilung: "[...] Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt – trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten. Für dieses Geschenk können wir nicht dankbar genug sein."

Während des Zweiten Weltkriegs lebte Margot zunächst versteckt, ehe sie entdeckt und 1944 in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht wurde, wo sie ihren späteren Ehemann Adolf Friedländer traf. Beide überlebten die schreckliche Zeit zusammen und zogen nach Ende des Krieges im Jahr 1946 nach Amerika. Dort nahmen sie die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Erst im Alter von 88 Jahren kehrte Margot nach Deutschland zurück und leistete Aufklärungsarbeit bezüglich des Holocausts. Dafür wurde sie mehrfach geehrt und ausgezeichnet. "Meine Botschaft ist: Seid menschlich", erklärte sie einst.

Getty Images Margot Friedlander und Frank-Walter Steinmeier, November 2023

Getty Images Margot Friedländer im November 2024

