Trauerfeier für Margot Friedländer wird im TV übertragen

Am Donnerstag, den 15. Mai 2025, findet in Berlin die Trauerfeier für die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (✝103) statt, die am 9. Mai im Alter von 103 Jahren verstorben ist. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wird die Veranstaltung live ab 9:45 Uhr übertragen. Das laufende Programm wird dafür bis 11 Uhr unterbrochen. Die Feierlichkeiten tragen den Titel "Seid Menschen – Abschied von Margot Friedländer" und können auch im Stream auf der Website rbb24.de verfolgt werden. Die spätere Beisetzung auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee wird hingegen nur im privaten Rahmen stattfinden.

Mit ihrem Leben und Wirken hinterließ Margot Friedländer ein beeindruckendes Vermächtnis. Nach der Deportation ins Konzentrationslager Theresienstadt 1944 und der Ermordung ihrer Familie durch die Nationalsozialisten schrieb sich die gebürtige Berlinerin mit ihrem unermüdlichen Einsatz gegen das Vergessen in die Geschichte ein. Zeit ihres Lebens war es ihr Anliegen, ihre Erlebnisse zu teilen, um jüngeren Generationen die Schrecken des Holocaust nahezubringen. Unterstützt von ihrem Mann, den sie nach der Befreiung des Lagers geheiratet hatte, wanderte sie 1946 in die USA aus und kehrte in den 90er-Jahren für ihre Aufklärungsarbeit nach Deutschland zurück.

Margot Friedländer, die zu Lebzeiten mit politischen Größen wie Angela Merkel (70) zu tun hatte, wird im Familiengrab auf dem Jüdischen Friedhof beigesetzt, wo sich auch Gedenktafeln für ihre Mutter und ihren Bruder befinden, die beide in Auschwitz ermordet wurden. Die Ehrenbürgerin Berlins, die mit zahlreichen Auszeichnungen wie dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, betonte zu Lebzeiten oft, wie wichtig es sei, Menschlichkeit und Mitgefühl zu bewahren. Ihre Worte "Seid Menschen" werden als zentrale Botschaft ihrer Lebensgeschichte in Erinnerung bleiben und die heutige Trauerfeier prägen.

Getty Images Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende

Getty Images Margot Friedländer und Angela Merkel im September 2021

