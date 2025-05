Mit Politiker-Präsenz: Margot Friedländer wurde beigesetzt

Am Donnerstagmorgen wurde die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (✝103) auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Die emotional bewegende Zeremonie fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft erwiesen ihr die letzte Ehre, wie unter anderem der Tagesspiegel berichtet. Unter den Anwesenden waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69), Bundeskanzler Friedrich Merz (69) sowie dessen Vorgänger Angela Merkel (70) und Olaf Scholz (66). Auch Bürgermeister Kai Wegner und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nahmen an der Trauerfeier teil. Margots Ehrengrab befindet sich neben dem ihrer Großeltern, wo ebenfalls Gedenktafeln für ihre Mutter und ihren Bruder angebracht sind, die im Konzentrationslager Auschwitz ums Leben kamen.

Die Zeremonie begann mit einer Rede von Gideon Joffe, dem Chef der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, der Margots Vermächtnis eindrucksvoll würdigte: "Liebe Frau Friedländer, Sie haben uns den Auftrag hinterlassen: seid Menschen." Max Raabe sang auf ihren Wunsch das Lied "Irgendwo auf der Welt". Gäste wie die Schauspielerin Iris Berben (74), die Moderatorinnen Dunja Hayali (50) und Sandra Maischberger (58) sowie Regisseur Wim Wenders (79) versammelten sich, um Abschied zu nehmen. Bei der Beerdigung lag für viele der Fokus darauf, Margots Einsatz gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Bereits vor der Beisetzung hatten viele Berlinerinnen und Berliner den Wunsch geäußert, persönlich Abschied zu nehmen. Im Roten Rathaus wurde dafür eine besondere Möglichkeit geschaffen: Seit Dienstag konnten Trauernde sich in ein Kondolenzbuch eintragen, um Margot noch einmal zu würdigen. Diese Geste begannen der Bürgermeister und die Senatoren der Stadt – ein starkes Zeichen der Anteilnahme. Die Stadt ehrte die Holocaust-Überlebende zudem mit einem Ehrengrab, dessen Pflege und Erhalt vom Bezirk übernommen werden. Das galt als außergewöhnliche Wertschätzung für eine Frau, die das Berliner Leben geprägt hatte.

Getty Images Trauergäste auf Margot Friedländers Beerdigung, Mai 2025

Getty Images Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende

