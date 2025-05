Fans gespalten: Stefan Raab macht sich über Papstwahl lustig

Stefan Raab (58) hat in seiner Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million" am 7. Mai für Aufsehen gesorgt. Vor einem Live-Publikum schlüpfte der beliebte Moderator ins Kardinalsgewand, um die Papstwahl nach dem Tod von Papst Franziskus auf seine satirische Art zu inszenieren. Im RTL-Studio begrüßte Stefan Raab seine Zuschauer als Kardinal und segnete sie dabei mit einer Klobürste. Auch ein schwungvoller Kirchenchor durfte bei diesem himmlischen Spektakel nicht fehlen.

Während einige über die kirchlichen Späße des Entertainers herzlich lachten, blieb der Auftritt in den sozialen Netzwerken nicht unumstritten. Der Ex-Fußballspieler Thorsten Legat etwa kommentierte unter einem Instagram-Clip des Abends mit einem knappen "Weltklasse" und zeigte sich begeistert. Andere Nutzer hatten jedoch kein Verständnis für die Parodie: "Unmöglich! So was gehört sich einfach nicht", schrieb zum Beispiel ein verärgerter User. Auch Kommentare wie "Was hat das mit Entertainment zu tun? Egal, ob gläubig oder nicht… Absolut respektlos", "Ich mag Stefan wirklich sehr, aber als bekennender Christ ist das in meinen Augen Blasphemie" oder "Wie tief kann man sinken?" zeigen, dass Stefan für viele Zuschauer die Grenze des guten Geschmacks überschritten hat.

Mittlerweile hat die römisch-katholische Kirche ein neues Oberhaupt: Am 8. Mai stieg weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle auf und verkündete Millionen von Christen, dass es nach dem Tod von Papst Franziskus I. einen neuen Pontifex gibt. Künftig wird der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, der fortan Leo XIV. genannt wird, auf dem Heiligen Stuhl sitzen.

Getty Images Stefan Raab, Moderator

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

