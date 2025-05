Stefan Raab belehrt sein Gesangsduo vor laufender Kamera

ESC-Mentor Stefan Raab (58) war in diesem Jahr mit seinen Schützlingen Abor & Tynna beim Eurovision Song Contest in Basel am Start. Mit ihrem Song "Baller" erreichte das Geschwister-Duo jedoch nur den 15. Platz. Kurz nach dem Auftritt sorgte Stefan für einen peinlichen Moment, als er die Sängerin Tynna während eines Interviews vor laufender Kamera ermahnte. "Private Fragen würde ich grundsätzlich nicht beantworten, Tynna. Kleiner Tipp auch von mir für die zukünftige Karriere", so der Entertainer, nachdem die 24-Jährige der Bild-Zeitung im Vorfeld verraten hatte, dass es sich bei ihrem Song um eine persönliche Trennungsgeschichte handelt.

Besagter Moment ereignete sich im Interview mit dem deutschen ESC-Kommentator Thorsten Schorn (49). Dieser wollte von Tynna wissen, ob sich der Kerl, dessen Liebeskummer sie sich im Song "weggeballert" hat, noch mal bei ihr gemeldet habe. Die Sängerin antwortete mit einem knappen "Nö", woraufhin Thorsten erneut nachfragte: "Braucht er auch nicht, oder?" Tynna lächelte nur verlegen, auch als Stefan die ohnehin peinliche Situation mit seiner Belehrung weiter verschärfte. Im Bild-Interview hatte Tynna erklärt: "In dem Song geht's um diese Gefühle, die ich habe, wie traurig ich nach der Trennung war – und dass es mir nach den ganzen Balladen, die ich geschrieben habe, auch mal gereicht hat."

Die Teilnahme von Abor & Tynna beim ESC war das Ergebnis von Stefans Vorentscheid-Show "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?", in der der Entertainer große Erwartungen geschürt hatte. Noch vor wenigen Monaten verkündete er vollmundig, er würde auf einen Sieg des Songs sein gesamtes Vermögen setzen. Nach dem enttäuschenden Abschneiden hingegen zeigte sich der 58-Jährige selbstkritisch und erklärte, er übernehme die Verantwortung für das Ergebnis.

Getty Images Abor & Tynna in Basel, Mai 2025

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

