Jubelrufe auf dem Petersplatz in Rom: Er ist der neue Papst

Das Konklave zur Papstwahl startete am 7. Mai im Vatikan. Nur einen Tag später stieg weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle auf und verkündete, worauf Millionen von Christen seit dem Tod von Papst Franziskus I. (✝88) gewartet haben: Der Nachfolger des Heiligen Geistes wurde offiziell gewählt. Um circa 19:13 Uhr war es dann endlich so weit und das neue Oberhaupt der katholischen Kirche stand fest: Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, der fortan Leo XIV. genannt wird.

Gewählt wurde der neue Papst von 133 wahlberechtigten Kardinälen laut Ansa im vierten Wahlgang. Für sie galt es, sich mit der nötigen Zweidrittelmehrheit auf einen Nachfolger zu einigen. Vorgestellt wurde Papst Leo XIV. von Kardinal Dominique Mamberti aus Frankreich. Der 73-Jährige sprach das Habemus papam vor den über 50.000 Anwesenden, die sich voller Freude auf dem Petersplatz versammelt hatten.

Die Wahl des neuen Papstes erfolgte, nachdem Franziskus am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstorben war. Die traurige Nachricht seines Ablebens wurde von Kardinal Kevin Farrell am 21. April 2025 in einem offiziellen Statement verkündet, in dem es hieß: "Heute Morgen um 7:35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet."

Getty Images Sixtinische Kapelle in Rom, 8. Mai 2025

Getty Images Papst Franziskus I., Februar 2025

