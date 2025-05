Überraschend: Verrät Pietro Lombardi hier seine Penisgröße?

Pietro Lombardi (32) stellt sich auf Instagram einer ungewöhnlichen Frage. Ein neugieriger Fan möchte gern wissen, wie groß das beste Stück des DSDS-Stars ist. Pietros Geduldsfaden scheint angesichts der hartnäckigen Nachfragerei zu reißen – dann redet er überraschenderweise Klartext. "Exklusiv für dich, bitte die Frage dann nie wieder. Zwei Zentimeter unterm Durchschnitt. Jetzt kannst du überlegen, aus welchem Land ich komme und dann rechnen", schreibt Pietro und gibt dem Fan noch einen Tipp mit auf den Weg: "In mir stecken zwei Länder, such dir einfach eins aus."

Mit einer so ehrlichen Antwort hat wohl keiner gerechnet. Gleichzeitig betont der Sänger, wie bedauerlich er es findet, dass ihm eine solch intime Frage überhaupt gestellt wird. "Schade, dass das so wichtig ist in der heutigen Gesellschaft [...]. Bin ich jetzt etwa weniger wert? [...] Aber es gibt ein Sprichwort: Klein, aber fein", gibt er zu bedenken. Pietro macht deutlich, dass es auf die Größe nicht ankommt.

Privat ist Pietro glücklich mit Laura Maria Rypa (29) liiert. Der Musiker und die Influencerin haben bereits zwei gemeinsame Söhne – Leano Romeo (2) und Amelio Elija. Nun fehlt zu ihrem perfekten Liebesglück nur noch eine Sache: die Traumhochzeit. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2022 ließen sich die beiden erst mal Zeit mit dem Thema Eheschließung, doch in diesem Jahr wollen sie es endlich anpacken.

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

