Kein Punk mehr? Fans lachen über Campinos Besuch bei Royals

Dieser Auftritt von Campino (60) sorgt nicht nur für Freude! Der Musiker durfte am Mittwoch etwas ganz Besonderes erleben: Als einer der wenigen geladenen Promis traf der Frontmann der Toten Hosen auf König Charles III. (74) und dessen Frau Camilla (75) – bei einem Staatsbankett in Berlin genossen sie alle ein Dinner zusammen. Eine große Ehre für den Sänger. Doch im Netz wird Campino für seinen Auftritt ordentlich in die Mangel genommen!

In der Öffentlichkeit bezeichnet sich der gebürtige Düsseldorfer selbst als Punker. Eben diese Bezeichnung passt für viele Fans nicht mit dem eleganten Auftritt des Musikers bei dem Staatsbankett zusammen – im Frack dinierte er dort immerhin auch mit dem Bundespräsidenten. "Wir haben schon Staatsjournalisten und Staatskabarettisten. Jetzt haben wir halt auch noch Staatspunks. Es wird immer peinlicher!", schimpfte ein User bei Twitter. Ein anderer stimmte zu: "Gurkensalat ist mehr Punk als Campino!"

Doch warum wurde Campino überhaupt zu dem Event eingeladen? Es könnte etwas mit seiner Staatsbürgerschaft zu tun haben. Denn seit März 2019 ist der Sänger offiziell Brite. Die Mutter des "Hier kommt Alex"-Interpreten ist in England geboren und hatte ihren Sohn zweisprachig aufgezogen.

Getty Images Campino mit Königin Camilla, März 2023

Getty Images Campino im Februar 2019

Getty Images Campino bei einem Konzert der Toten Hosen

