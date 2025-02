Ehre für Die Toten Hosen: GEMA würdigt die Legenden

Die Toten Hosen dürfen sich über eine besondere Ehrung freuen. Im Rahmen des Deutschen Musikautorenpreises verleiht die GEMA der Band am 27. Februar in Berlin den Sonderpreis "Inspiration". Das teilte die Verwertungsgesellschaft laut TAG24 mit und lobte die prägende Rolle der Musiker in der deutschen Musiklandschaft. Frontmann Andreas "Campino" Frege (62) sowie die Gründungsmitglieder Michael Breitkopf, Andreas Meurer und Andreas von Holst nehmen die Auszeichnung zusammen mit Schlagzeuger Vom Ritchie persönlich entgegen.

In der Begründung betonte der Aufsichtsrat der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), dass Die Toten Hosen nicht nur für ihre Musik bekannt sind, sondern auch dafür, zu gesellschaftlich relevanten Themen lautstark Position zu beziehen. Ihr Einsatz für soziale Gerechtigkeit und ihre klare Haltung gegen Extremismus hätten sie weit über die Musikwelt hinaus zu Vorbildern gemacht. Mit über 40 Jahren Bandgeschichte gilt die Gruppe als feste Größe der deutschen Musikszene und gleichzeitig als eine Institution, die niemals ihre Punk-Wurzeln verloren hat.

Schon früh in ihrer Karriere nutzte die Band ihre Reichweite, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Ob mit Benefizkonzerten, Protestaktionen oder direkten Hilfsprojekten – sie bewiesen immer wieder, dass ihre Haltung weit mehr als nur ein Image ist. Besonders Campino, der im Jahr 2024 sogar als Gastprofessor an der Universität Düsseldorf lehrte, hat sich mit seinen politischen Statements einen Namen gemacht. Ihr Engagement spiegelt sich nicht zuletzt in ihren Songtexten wider, in denen die Musiker häufig soziale Probleme thematisieren und für Solidarität werben. Die Fans schätzen die Band nicht nur für ihre energiegeladenen Performances, sondern auch für ihre Authentizität.

Anzeige Anzeige

TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images Die Toten Hosen, Punkrock-Band

Anzeige Anzeige

ActionPress Campino, Musiker

Anzeige Anzeige