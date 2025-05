Anna Heisers Sohn Leon (4) musste zweimal operiert werden

Anna Heiser (34) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) mussten am vergangenen Montag bange Stunden um ihren vierjährigen Sohn Leon durchstehen. Während eines Aufenthalts im Krankenhaus von Windhoek ließ die Bauer sucht Frau-Bekanntheit den Routineeingriff an Leons Mandeln und Polypen vornehmen – in der Hoffnung, dass ihr Sohn danach besser atmen könne. Doch nach dem Eingriff gab es plötzlich Komplikationen: Ihr Sohn begann so stark zu bluten, dass die Blutung anderthalb Stunden lang nicht gestoppt werden konnte und eine zweite, kurzfristige Not-OP notwendig wurde. Die Influencerin teilte ihre Sorge und die dramatische Situation offen mit ihren Fans auf Instagram. Während der gesamten Zeit stand ihr Ehemann Gerald ihr im Krankenhaus zur Seite.

Nachdem die Ärzte die zweite Operation erfolgreich durchgeführt hatten, zeigte sich die 34-Jährige überglücklich und dankbar: "Zum Glück konnten sie die Blutung stoppen und er fühlt sich jetzt viel besser." Anna berichtete weiter, dass sie nach wie vor mit Leon noch einige Tage in Windhoek bleiben wolle, um unter Beobachtung der Spezialisten eventuell auftretende Nachblutungen schnell erkennen zu können. Außerdem wollen die Ärzte abklären, ob Leon möglicherweise an einer Blutgerinnungsstörung leidet. Besonders emotional schilderte Anna, wie schwer es ihr gefallen sei, ihren Sohn zum zweiten Eingriff zu begleiten: "Ich habe meinen Mann tatsächlich gebeten, dass wir tauschen, weil ich beim Anblick von so viel Blut fast umgekippt bin." Dass Gerald ihr in diesem emotionalen Ausnahmezustand zur Seite gestanden habe, betonte Anna mehrfach in ihrer Social-Media-Story.

Anna und Gerald erleben aktuell ohnehin bewegte Zeiten. Nachdem sich das Paar, das nach Namibia ausgewandert war, in den vergangenen Monaten durch eine Ehekrise gekämpft hatte, ist der Zusammenhalt in der Familie aktuell wichtiger denn je. Die zweifache Mutter spricht auf Social Media regelmäßig sehr offen über Herausforderungen des Familienalltags und persönliche Rückschläge. Erst vor wenigen Wochen gab sie Entwarnung, nachdem bei ihr ein Knoten in der Brust festgestellt worden war, der sich glücklicherweise als Zyste herausstellte. Für die kleine Familie soll es bald einen neuen Start geben: Der geplante Umzug von Namibia nach Polen steht bevor – und auch diese Hürde wollen sie gemeinsam meistern.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

