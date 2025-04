Anna Heiser hat eine Diagnose zu dem Knoten in ihrer Brust

Zu Beginn des Monats machte Anna Heiser (34) eine beunruhigende Entdeckung publik: Die Bauer sucht Frau-Bekanntheit ertastete einen ungewöhnlichen Knoten in der rechten Brust. Sie ergriff sofort die Initiative und vereinbarte einen Arzttermin, den sie vor wenigen Tagen in Namibias Hauptstadt Windhoek wahrnahm. Nun meldet sich die Influencerin bei ihren Fans mit einem Gesundheitsupdate – und gibt Entwarnung. "Ich war gestern bei der Mammografie und es hat sich zum Glück bestätigt, dass es nur eine Zyste ist", berichtet sie erleichtert in ihrer Instagram-Story. Trotzdem heißt das für sie, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und darauf zu hoffen, dass die Zyste von allein platzt.

Zum Glück stellte sich heraus, dass Anna nicht um ihre Gesundheit bangen muss. Auch in ihrem Privatleben scheint es bei der 34-Jährigen wieder besser zu laufen. Seit einigen Monaten kriselt es zwischen Anna und ihrem Ehemann Gerald Heiser (39). Doch auf Instagram schwärmte sie vor wenigen Tagen von dem Familienleben und reflektierte die positiven Entwicklungen der letzten Wochen. "Vor einem Jahr war ich mit den Kindern allein an diesem Strand. Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl – eine Mischung aus Hoffnung, Zweifel und der leisen Frage, wie es wohl weitergeht", schrieb sie zu einem Familienfoto und fügte hinzu: "Und gestern standen wir wieder hier. Diesmal als Familie. Nicht perfekt, aber gemeinsam. Nicht sorgenfrei, aber stärker denn je."

Anna und Gerald steht bald eine weitere Veränderung bevor: Sie verlassen ihre Farm in Namibia und wagen einen Neuanfang in Polen. "Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an", berichtete Anna im Februar dieses Jahres von dem schweren Entschluss, den das Paar gefasst hatte.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kids im April 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

