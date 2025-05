Influencerin Valeria Marquez während Livestream erschossen

Die erst 23-jährige Influencerin Valeria Marquez ist während eines TikTok-Livestreams in Jalisco, Mexiko, erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 13. Mai 2025, in ihrem eigenen Beautysalon namens Blossom. Laut Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates betrat ein Mann das Geschäft und eröffnete das Feuer auf Valeria, wie New York Post berichtet. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen, die unter anderem die Brust und den Kopf betrafen. Ein Verdächtiger wurde bisher nicht identifiziert, und die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter.

In der Livestream-Aufnahme war zu sehen, wie Valeria plötzlich ihre Brust hielt, nachdem die ersten Schüsse gefallen waren. Der Angreifer, der offenbar als Geschenküberbringer getarnt war, hatte sich kurz zuvor dem Salon genähert. Valeria erwähnte während des Streams sogar, dass jemand schon vorher ein "teures Geschenk" vorbeigebracht habe, als sie nicht im Salon war. Nachdem der Täter zuerst von draußen auf sie geschossen hatte, begab er sich ins Innere des Salons, feuerte erneut und verließ anschließend den Tatort.

Valeria Marquez war nicht nur eine Influencerin mit über 130.000 Instagram-Followern, sondern auch Besitzerin des Beautysalons "Blossom", der sich auf Nägel, Haare und Wimpernbehandlungen spezialisierte. Trotz ihres jungen Alters hatte sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut, die nicht nur ihren Salon, sondern auch ihre Online-Präsenz bewunderte. Ihre Zuschauer sind zutiefst vom Vorfall schockiert – unter anderem, da sie den Vorfall live miterlebten. Die Polizei arbeitet den Berichten der New York Post zufolge weiterhin daran, den Angreifer zu identifizieren und die genauen Hintergründe der Tat zu ermitteln.

Instagram / v___marquez Valeria Marquez im Mai 2025

Instagram / v___marquez Valeria Marquez, Unternehmerin

