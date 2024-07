Kinderstar Cariba Heine feiert Traumhochzeit in Italien!

Cariba Heine wurde mit der KiKA-Serie "H2O – Plötzlich Meerjungfrau" ein echter Star. Nach dem Ende der Show wurde es recht ruhig um die Schauspielerin, doch nun gibt es erfreuliche Nachrichten: Cariba hat ihrem Liebsten Matt Pong das Jawort gegeben. Wie die Australierin auf Instagram verkündet, fand die Zeremonie in der Toskana statt. Auf einem Foto von den Feierlichkeiten küsst sich das frisch vermählte Brautpaar innig. Dabei trägt die Blondine ein märchenhaftes, schulterfreies Kleid, zu dem sie einen super langen weißen Schleier kombiniert. Ihr Angetrauter feiert seinen großen Tag hingegen in einem beigefarbenen Leinenanzug.

Bei der Hochzeit waren auch ein paar Fernsehstars mit dabei. Alexandra Park (35) teilte Bilder der Feier im Netz. Unter einem Foto der "The Royals"-Darstellerin verrät Cariba, dass sie sogar eine ganz besondere Rolle hatte. Sie schreibt: "Beste Rede einer Trauzeugin aller Zeiten!" Die Schauspielerin ist mit dem "One Tree Hill"-Star James Lafferty (38) verheiratet, der auch bei der Trauung in der Toskana mit dabei war. Sein Social-Media-Account beweist, dass das Pärchen den Anlass genutzt hat, um vorher noch ein paar Tage in Italien Urlaub zu machen.

Öffentliche Glückwünsche gab es bis jetzt noch nicht von Caribas alten "H2O – Plötzlich Meerjungfrau"-Kolleginnen. Damals hatte sie unter anderem mit Claire Holt (36) und Phoebe Tonkin (34) vor der Kamera gestanden. Die zwei Schauspielerinnen mauserten sich über die Jahre zu richtigen Weltstars. Beide Australierinnen konnten sich danach bei Vampire Diaries echte Fangemeinden aufbauen. Die zwei Stars stehen auch weiterhin im Kontakt. Erst vor wenigen Jahren posteten sie ein gemeinsames Selfie im Bikini im Netz.

Instagram / alexandrapark1 Alexandra Park und James Lafferty, Schauspielerpaar

Getty Images Cariba Heine, Phoebe Tonkin und Claire Holt im Oktober 2008

