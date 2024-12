"H2O – Plötzlich Meerjungfrau"-Star Cariba Heine wird Mama

Einige Fans kennen Cariba Heine wahrscheinlich noch als Rikki Chadwick in der australischen Jugendserie "H2O – Plötzlich Meerjungfrau". Mittlerweile ist die Schauspielerin 36 Jahre alt, verheiratet und erwartet ihren allerersten Nachwuchs. Das verkündet die Blondine so ganz nebenbei in einem Post auf Instagram. In einem Resort in Kapstadt präsentiert Cariba auf einem der Bilder ihren mittlerweile großgewachsenen Babybauch in einem Bikini. Darunter bedankt sie sich bei der luxuriösen Anlage für die Wohlfühlmomente und betont, dass sie diese dringend nötig habe, da "Schwangerschaft harte Arbeit" ist.

Dass Cariba schwanger ist, haut ihre Fans aus den Socken. Unter dem Foto, das die werdende Mama bis über beide Ohren in die Kamera grinsend zeigt, können sie die süßen Babynews kaum fassen. "Rikki ist schwanger? Glückwunsch", "Eine Mini-Meerjungfrau ist im Anmarsch" und "Heiliger Bimbam! Was für eine Überraschung" lauten nur einige der etlichen zugleich überraschten und freudigen Fan-Kommentare.

Ihr Privatleben behält Cariba normalerweise für sich. Große Ereignisse wie ihre Hochzeit und die erste Schwangerschaft teilt sie jedoch auch mit ihren Followern im Netz. Im Juni dieses Jahres gab sie ihrem langjährigen Partner Matt Pong in einer traumhaften Zeremonie in der Toskana das Jawort. Demnächst krönt das Paar sein Liebesglück mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses erneut.

Getty Images Cariba Heine im Juni 2023

Instagram / caribaheine Cariba Heine, Schauspielerin

