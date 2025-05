Vanessa Brahimi und Richards Beziehung bröckelte schon lange

Vanessa Brahimi und Richard Sternberg, bekannt aus der ersten Staffel von Das Sommerhaus der Normalos, verkündeten nach der Ausstrahlung offiziell ihr Beziehungsende. Die Influencerin verriet Promiflash beim Bild-Renntag Details zu dem Liebes-Aus: "Ich würde sagen, der Trennungsgrund war der, dass man einfach schon seit ein bis zwei Jahren immer wieder versucht hat, die Beziehung zu retten. Die hat schon länger gebröckelt." Unterschiede in ihren Persönlichkeiten hätten ebenfalls eine Rolle gespielt: "Ich glaube, das hat man im Sommerhaus auch gemerkt, weil wir einfach so unterschiedliche Menschen sind. Er kommt mit meiner polarisierenden Art nicht so klar. Ich bin sehr offen, dramatisch. Er ist halt eher ruhig, harmoniebedürftig und wir sind sehr, sehr gegensätzlich."

Vanessa betonte im weiteren Gesprächsverlauf mit Promiflash, dass diese Gegensätze und ihre unterschiedlichen Lebensziele letztlich ausschlaggebend für das Beziehungsende waren. Die Social-Media-Bekanntheit strebt eine Zukunft im TV-Geschäft an, während Richard diesen Weg nicht verfolgen möchte. "Die Träume sind einfach unterschiedlich. Deswegen hat man gesagt, man steht sich eher im Weg, als dass man einander pusht", erklärte sie. Ferner betonte der Reality-Frischling zudem, dass es "keinen Vertrauensmissbrauch" gab und machte deutlich: "Es ist nichts vorgefallen, also es ist keiner fremdgegangen."

Für das ehemalige Paar war die Zeit bei "Das Sommerhaus der Normalos" eine Bewährungsprobe, doch laut Vanessa nicht der Grund für das Ende ihrer langjährigen Beziehung. Im Aftershow-Podcast von RTL verriet sie, dass beide sich schon im Oktober vergangenen Jahres trennten. Die Ausstrahlung ihres TV-Debüts verfolgten Richard und Vanessa daher nicht gemeinsam. Beide seien aber als Freunde auseinandergegangen. "Wir haben uns immer unterstützt, geschrieben und telefoniert", merkte der Filialleiter an.

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / richn.stern Richard Sternberg, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

