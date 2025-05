Show gedreht: Vanessa Brahimi ist dieses Jahr wieder im TV

Vanessa Brahimi, bekannt aus der Reality-TV-Sendung Das Sommerhaus der Normalos, hat vielversprechende Neuigkeiten für ihre Fans: Sie wird wohl noch in diesem Jahr wieder im Fernsehen zu sehen sein. Wie sie gegenüber Promiflash beim Bild-Renntag andeutete, stehen bereits neue Projekte in den Startlöchern. "Ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber vielleicht sieht man mich dieses Jahr schon wieder", erklärte sie mit einem vielsagenden Lächeln. Die Reality-TV-Darstellerin möchte sich ihren Platz in der Branche sichern und blickt ambitioniert in die Zukunft.

Noch bleibt unklar, an welchen Formaten Vanessa genau beteiligt sein wird. Ihre Aussage "Ich bin offen für alles. Ich will auf jeden Fall weitermachen", lässt allerdings darauf schließen, dass sie sich breiter aufstellen und in weiteren Fernsehformaten ausprobieren möchte. Seit ihrem Durchbruch im Sommerhaus hat sie sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen gemacht und begeistert durch ihre polarisierende Art eine wachsende Fangemeinde.

Bevor Vanessa durch das "Das Sommerhaus der Normalos" bekannt wurde, führte sie ein eher ruhiges Leben mit ihrem damaligen Partner Richard Sternberg. Die beiden nahmen gemeinsam an der Show teil und gaben im April ihre Trennung bekannt. Vanessa beteuerte aber, dass nicht der "Sommerhaus-Fluch" dafür verantwortlich war. Nun dürfen Fans gespannt sein, wie sie sich ohne einen Partner an ihrer Seite in kommenden Formaten schlägt.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige