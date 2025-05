Der "Zicken-Stempel" hängt Sommerhaus-Vanessa noch nach

Vanessa Brahimi, bekannt aus der Realityshow Das Sommerhaus der Normalos, verriet nun beim Bild-Renntag gegenüber Promiflash, dass ihre Teilnahme an der Show zu einem bleibenden Eindruck bei den Zuschauern geführt habe – und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne. "Die Stempel, die ich bekommen habe, das sind tatsächlich mehrere. Einmal die Heulsuse, dann die Zicke, die Drama-Queen, Fake. Also auch, dass ich nicht echt bin", erklärte Vanessa offen. Besonders in den sozialen Medien mache ihr das schwer zu schaffen: "Bis heute lese ich Hasskommentare in Bezug auf diese Stempel, die ich bekommen habe."

Trotz der negativen Schlagzeilen zeigte sich Vanessa optimistisch und berichtete, dass sie bei Veranstaltungen wie dem Bild-Renntag immer wieder auf offene Menschen treffe. Viele scheinen bereit zu sein, ihre Meinung zu revidieren und wollen sich ein eigenes Bild machen. Vanessa sagte dazu: "Die Leute lassen sich auch gerne davon überraschen, wie ich so noch sein kann oder was die Seiten ich noch so hab." Ihr Umgang mit der Kritik ist dabei bemerkenswert entspannt, denn sie möchte offenbar zeigen, dass sie mehr Facetten hat, als ihr TV-Auftritt vermuten ließ.

Vanessa und ihr Ex-Partner Richard Sternberg sind durch ihre Teilnahme an "Das Sommerhaus der Normalos" einem breiten Publikum bekannt geworden. Mittlerweile genießt sie die neue Welt, die sich ihr durch das Reality-TV öffnet: exklusive Events, rote Teppiche und Begegnungen mit anderen Promis. Ob bei der Premiere von Kampf der Realitystars oder dem Bild-Renntag – Vanessa ist inzwischen regelmäßig auf Veranstaltungen zu sehen. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sie sich begeistert von ihren Eindrücken: "Man kann sich schon dran gewöhnen."

RTL Richard und Vanessa, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, Realitystar

