Vanessa Brahimi rechnet mit Sommerhaus-Kollegen ab

Reality-TV-Star Vanessa Brahimi hat ganz klare Vorstellungen, auf wen sie in zukünftigen TV-Formaten lieber verzichten würde. Beim Bild-Renntag sprach sie mit Promiflash darüber, dass eine erneute Begegnung mit den Das Sommerhaus der Normalos-Gewinnern Sophie Welack und Hendrik Sünder sowie den Zweitplatzierten Lisa Sophie Wolff und Marcel Wittek keine gute Idee wäre. "Das würde überhaupt nicht gut ausgehen. Und ich habe da auch gar keine Lust drauf. Ich hoffe, das bleibt mir erspart", stellte sie deutlich klar.

Anders sieht es jedoch bei Sascha und Sandra Czok aus, die Vanessa in einem wesentlich positiveren Licht sieht, was auch auf Gegenseitigkeit beruht. "Wenn ich Sascha und Sandra Czok begegnen würde, würde ich den beiden auf jeden Fall Hallo sagen, weil es waren schon eher zwei Kandidaten aus dem Haus, mit denen man jetzt nicht so den großen Streit hatte", betonte sie. Es war also nicht alles von Konflikten geprägt – zumindest mit einigen Kandidaten könnte sie sich ein Wiedersehen vorstellen.

Vanessa hat durch ihre Teilnahme am Sommerhaus viel mediale Aufmerksamkeit erhalten und sich als prägende Figur der vergangenen Staffel etabliert. Die temperamentvolle Art der Reality-TV-Darstellerin sorgte in der Show und auch während der Ausstrahlung für einige Konflikte. Wie zukünftige Begegnungen mit ihren TV-Kollegen ablaufen werden, bleibt abzuwarten – doch eines steht fest: Vanessa weiß ganz genau, mit wem sie ihre Zeit lieber nicht mehr teilen möchte.

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025

RTL / Markus Nass Sascha und Sandra Czok, Kandidaten von "Das Sommerhaus der Normalos"

