Christian Lindner freut sich auf sein erstes Kind

Christian Lindner (46) und seine Frau Franca Lehfeldt (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der FDP-Chef sprach im Bild-Podcast "May Way" über die bevorstehende Geburt. "Die Schwangerschaft ist für uns ein großes Glück, ein entscheidender Moment im Leben. Franca und ich lassen alles gemeinsam auf uns zukommen", erzählt er. Das Paar möchte sich gemeinsam der Herausforderung der Elternschaft stellen und die aufregenden Veränderungen im Leben gemeinsam angehen. Neben dem privaten Ereignis steht für den Politiker auch der politische Alltag nicht still, denn die Bundestagswahl markiert eine weitere große Hürde in diesem Jahr.

Über sein Privatleben gibt Christian Lindner normalerweise nur wenig preis. Dennoch gewährte er im Gespräch mit Tanja May von Bild einige Einblicke: Kritik aus der Öffentlichkeit nehme er oft nicht persönlich, da diese sich meist nur auf seine Rolle als Politiker beziehe. Besonders emotional sprach er jedoch über das kommende Familienglück und stellte klar, dass ihm gemeinsame Zeit mit seiner Familie wichtig ist. "Elternzeit ist ja für Abgeordnete und Minister vom Gesetz her nicht vorgesehen. Die Debatte für eine Lösung ist jedenfalls überfällig. Es ist ja auch eine Frage der Fairness innerhalb einer Partnerschaft, dass man die Betreuung und Zuwendung auf beide Eltern verteilt."

Die Beziehung zwischen Christian und Franca begann 2018, seitdem gelten sie als eines der präsentesten Paare in Politik und Medien. Franca Lehfeldt, selbst Journalistin und Unternehmerin, teilte in der Vergangenheit die Leidenschaft ihres Mannes für strukturiertes Arbeiten und betont immer wieder, wie wichtig gemeinsame Projekte für die Stabilität ihrer Ehe seien. Im Juli 2022 gaben sich die beiden auf Sylt das Jawort – ein Ereignis, das viele Schlagzeilen machte. Nun scheint das Glück der beiden durch das gemeinsame Kind perfekt zu werden, auf das sie sich mit Vorfreude und einem offenen Herzen vorbereiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und ihr Mann Christian Lindner auf Schloss Bellevue im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Lindner im November 2016

Anzeige Anzeige