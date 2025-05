Valerie Niehaus sieht nur Vorteile in spätem Liebesglück

Schauspielerin Valerie Niehaus, bekannt aus Serien wie Verbotene Liebe und "Nächste Ausfahrt Glück", gab kürzlich private Einblicke in ihre späte Ehe. Ihren Mann Manuel Graf, den sie 2018 bei einem Benefiz-Segeltörn in Kroatien kennenlernte, heiratete Valerie im Juni 2021. In einem Interview auf dem roten Sofa der Sendung "DAS!" zeigte die 50-Jährige ihre Begeisterung für die späte Hochzeit. "Es war ein richtig schönes Fest", schwärmte sie und betonte, wie bedeutsam diese Verbindung für sie sei.

In dem Gespräch erklärte Valerie, dass sie es positiv empfindet, erst spät geheiratet zu haben. Beide Partner hätten so die Möglichkeit, mit mehr Lebenserfahrung in die Ehe zu gehen, was die Beziehung stabiler mache. "Man projiziert viele Erwartungen nicht mehr auf den anderen. Ich weiß, ich bin für mich verantwortlich", so die Schauspielerin. Ihr zufolge bringe mehr Lebenserfahrung in der Partnerschaft auch eine größere Gelassenheit mit sich. "Jeder weiß, wer er ist und was man womöglich braucht", erklärte sie. Die beiden hätten nicht die typischen Konfliktthemen wie Familienplanung, da ihr Sohn längst eigene Wege gehe. Stattdessen habe die Ehe ihre Beziehung vertieft.

In der Sendung widerlegte Valerie Gerüchte über angebliche frühere Ehen und betonte, dass diese Hochzeit ihre erste und bislang einzige war. Anfang der 2000er war Valerie mit Poolstar-Sänger Christoph Sowa liiert, aus der Beziehung stammt ihr Sohn Joshua Elias. Anschließend führte sie eine Beziehung mit dem Schauspieler André Szymanski.

Getty Images Schauspielerin Valerie Niehaus, 2024

Getty Images Valerie Niehaus beim Deutschen Fernsehpreis 2024

