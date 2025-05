Sie suchen bei "Bauer sucht Frau International" die Liebe

Ab dem 16. Juni startet die neue Staffel von Bauer sucht Frau International und verspricht emotionale Begegnungen und romantische Abenteuer. Bereits ab dem 9. Juni können Fans die ersten Folgen vorab auf RTL+ sehen, bevor sie dann auf RTL zur Primetime ausgestrahlt werden. Mit Moderatorin Inka Bause (56) an ihrer Seite machen sich fünf Bauern und zwei Bäuerinnen auf der ganzen Welt auf die Suche nach der großen Liebe. Von Namibia bis Bali, von Italien bis Portugal: Die Kandidaten öffnen ihre Höfe und Herzen, um einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden.

Mit von der Partie ist die 41-jährige Carmen, die seit 18 Jahren auf Bali einen Pferdehof betreibt und ihr Herz nicht mehr nur an ihre Tiere, sondern an den passenden Partner verschenken möchte. In Florida hofft die 55-jährige Iris, mit der Unterstützung der Show ihr Single-Leben nach nur einem halben Jahr wieder hinter sich zu lassen. Die beiden Landwirte Marco, 38 Jahre alt, und Björn, 29 Jahre alt, widmen sich in Namibia der Rinderzucht und suchen nach einer Partnerin, die ihr Landleben teilen möchte. Auf Teneriffa hegt und pflegt der 60-jährige Roger seine Weinreben und möchte nach drei Jahren als Single erneut eine Frau an seiner Seite haben. Olaf, ein 70-jähriger Pferdewirt an der Algarve, zog es nach Portugal, um dort mit seiner Tochter Kathi Pferde zu retten. Martin, der zuletzt vor sieben Jahren eine längere Beziehung hatte, baut in der malerischen Toskana Wein an. Der 42-Jährige ist ebenfalls auf der Suche nach der Richtigen.

Seit 2019 flimmert die Sendung, die Landwirte auf der ganzen Welt bei der Liebessuche begleitet, über die Bildschirme. In all den Jahren haben sich bereits 46 Bauern und Bäuerinnen auf die Suche nach dem passenden Deckel begeben – und das in vielen Fällen erfolgreich. Insgesamt 30 Paare haben zueinander gefunden. Darüber hinaus gab es schon zwei Verlobungen, eine Hochzeit und sogar ein "Bauer sucht Frau International"-Baby.

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin, 2025

RTL Iris, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin, 2025

RTL Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

RTL Björn, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

RTL Roger, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

RTL Olaf, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

RTL Martin, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

