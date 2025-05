Augenflimmern: Kim Virginia Hartung hatte Angst um ihr Baby

Kim Virginia Hartung (30) erwartet aktuell mit ihrem Verlobten Nikola Glumac (29) ihren ersten Nachwuchs. Während sich die Reality-TV-Bekanntheit in der ersten Zeit bezüglich der Themen ihrer Schwangerschaft im Netz zurückhielt, gibt sie mittlerweile mehr preis – und berichtet ihren Instagram-Followern nun von einem besorgniserregenden Moment, in dem sie ein wenig um ihr Baby bangte. "Ich hatte irgendwie Flimmern vor den Augen und Kopfschmerzen und so. Dann habe ich das bei ChatGPT eingegeben, da habe ich direkt Panik bekommen", erzählt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin.

Ihre Beschwerden in einen KI-Chatbot einzugeben, war demnach keine gute Idee – weshalb sie ihren Fans auch einen Rat mit auf den Weg gibt. "Wenn ihr irgendetwas im Körper habt, gebt das nicht bei ChatGPT oder in irgendeine Suchmaschine ein, ruft einen Arzt an", betont Kim. Genau das habe sie nämlich auch getan. "Ich habe direkt meinen Arzt konsultiert", schildert die Beauty & The Nerd-Bekanntheit und schreibt in ihrer Story dazu: "Der konnte mir dann zum Glück die Angst nehmen."

Neben dem Augenflimmern und den Kopfschmerzen sprach die 30-Jährige erst kürzlich über eine weitere Sache, die sie in ihrer Schwangerschaft beschäftigt: Obwohl sie "ein Profi" sei, "was die Haut angeht", kämpft sie seit einiger Zeit mit Hautproblemen. "Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, weil ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein mit meiner Haut", gab Kim auf Social Media preis. Daraufhin habe sie die Diagnose Schwangerschaftsakne bekommen, die durch das Ansteigen eines bestimmten Hormons ausgelöst wird.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025