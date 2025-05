Kim Virginia Hartung leidet unter Schwangerschaftsakne

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) hat in ihrer Instagram-Story ein sehr persönliches Thema angesprochen: Sie kämpft während ihrer Schwangerschaft mit Hautproblemen. "Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, weil ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein mit meiner Haut", berichtet die werdende Mutter ihren Followern. Der Grund für die Veränderung ihrer Haut ist inzwischen klar: Eine Diagnose ihres Arztes ergab, dass sie unter Schwangerschaftsakne leidet.

Laut Kim hat der Arzt ihr erklärt, dass die Akne durch hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft verursacht werde. Ein bestimmtes Hormon steigt in dieser Zeit an und kann zu Hautunreinheiten führen. "Ist gar nicht mal so unüblich, dass man dann Schwangerschaftsakne bekommt, und ich bin eine davon", erklärt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Die Schwangerschaftsakne ist nicht das einzige Hautproblem, mit dem Kim Virginia aktuell zu kämpfen hat. Vor wenigen Tagen gab die Dubai-Einwanderin auf Social Media offen zu, dass sie Besuche beim Beauty-Doc schmerzlich vermisst. "Dafür kann man mich gerne in Handschellen legen, aber Botox hat mir so geholfen gegen Kopfschmerzen, generelles Anstrengungsgefühl im Gesicht und natürlich Bewegungsfalten. Kann auf alles verzichten, aber Botox ist echt eine Sache, der ich leider 100 Prozent verfallen bin", gab die Beauty-Queen offen zu.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

