Ex-"Germany Shore"-Star Enyadres ist erstmals schwanger

Schöne Nachrichten von Enyadres (25): Die ehemalige Teilnehmerin von Germany Shore erwartet ihr erstes Kind! In ihrer Instagram-Story verkündet sie nun die frohe Botschaft. "Hallo, meine kleine Biene", schreibt die werdende Mama zu einem niedlichen Ultraschallbild ihres Babys. Weitere Details verrät Enya ihren Fans zu ihren anderen Umständen erst einmal noch nicht – auch mit einer kleinen Babykugel präsentiert sie sich bislang noch nicht. Doch ihre Vorfreude auf die Ankunft ihres ersten Kindes scheint riesig zu sein.

Vater von Enyas Nachwuchs ist ihr Verlobter Jakob, der sich ebenfalls wohl total über ihre Schwangerschaft freut. So repostete er das Ultraschallbild seines noch ungeborenen Kindes. Mit ihm ist die Influencerin noch gar nicht so lange zusammen. Doch Ende des vergangenen Jahres machte Jakob seiner Liebsten einen Heiratsantrag, den sie annahm. Dazu teilte er ein süßes Foto im Netz, auf dem Enya ihren schlichten Verlobungsring präsentierte. "Danke für all die Liebe und das Lachen, meine Liebe", schwärmte er zu dem Schnappschuss.

Enyadres hatte sich in den letzten Jahren als kreative TikTokerin und Social-Media-Persönlichkeit einen Namen gemacht und begeistert ihre Follower mit Tanzvideos, Challenges und privaten Einblicken. In der vergangenen Staffel von "Germany Shore" tauchte sie auch in die Welt des Reality-TVs ein. In der Show funkte es heftig zwischen ihr und Calvin Steiner. Lange hielt das Ganze aber nicht. Nach dem Dreh erklärte der TV-Casanova kurz und knapp auf Social Media: "Aber dann hatte ich keine Lust mehr."

Instagram / enyadres Ultraschallbild von Enyadres' Baby, Mai 2025

Instagram / jakobkrs1 Enyadres mit ihrem Verlobten Jakob, April 2025

