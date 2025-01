Was lief bei "Germany Shore" zwischen Walentina und Daymian?

Der Flirt von Walentina Doronina (24) und Daymian Weiß bei Germany Shore ist aktuell in aller Munde. Die Reality-TV-Diva erklärte während der Dreharbeiten die Beziehung zu ihrem Verlobten Can Kaplan als beendet – dieser wartete jedoch zu Hause in Deutschland auf sie und wusste von nichts. Kurz darauf küsste sie sowohl Calvin Steiner als auch Daymian. Walentinas Co-Star Enya (25) plaudert nun ein weiteres spannendes Detail über die Dreharbeiten aus. Angeblich hätten sich Walentina und Daymian nämlich ein wenig Zeit zu zweit gegönnt, und zwar abseits der Kameras. "Da sind die beiden schön verschwunden", erzählt Enya auf Instagram und fügt hinzu: "Kurz darauf hat sie auf einmal Schluss gemacht. Komisch, oder?"

Rund eine Stunde sollen die beiden Turteltauben wie vom Erdboden verschluckt gewesen sein. "Keiner hat die beiden gefunden", schildert Enya und fügt hinzu: "Das war sogar so krass, dass die Produktion die beiden gesucht hat." Was genau in dieser Stunde zwischen Walentina und Daymian passiert ist, erzählt sie nicht. Enya ist sich jedoch sicher: "Ich weiß, dass es zu 100 Prozent vor dem Schlussmachen gewesen sein muss. Das war viel, viel früher." Auch "Germany Shore"-Star Paulina Ljubas (28) sprach kurz zuvor im Netz von dem mysteriösen Verschwinden ihrer Co-Stars.

Was wirklich am Set zwischen Walentina und Daymian lief, wissen wohl nur die beiden selbst. Eins steht jedoch fest: Bei den Fans kommt die spontane Trennung der 24-Jährigen ganz und gar nicht gut an. Im Netz hagelt es Kritik und böse Kommentare. "Ich dachte, tiefer kann sie nicht mehr sinken. Halleluja", kommentiert ein Nutzer auf Instagram. Auch Paulina lässt das Verhalten ihrer Showkollegin in der Kommentarspalte nicht unkommentiert: "Die hätte auch mit dem Mülleimer in der Küche rumgemacht für Sendezeit."

Instagram / enyadres Enya, Influencerin

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

