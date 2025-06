Baby verloren: Enyadres sieht sich mit Hass konfrontiert

Realitystar Enyadres (25) hat ihr ungeborenes Baby verloren. Kurz vor einer Operation meldet sich die 25-Jährige aus dem Krankenhaus und gewährt ihren Followern Einblicke in die Herausforderungen, mit denen sie aktuell zu kämpfen hat. Besonders erschreckend und belastend: Statt Mitgefühl erhält sie vereinzelt auch hasserfüllte Nachrichten, wie sie in ihrer Instagram-Story teilt. Unter anderem schrieben Nutzer Kommentare wie: "Würde sagen, zu früh an die große Glocke gehängt" oder "Gut, dass sich das Kind nochmal gerettet hat vor so einer Mutter."

Die Influencerin, die erst vor wenigen Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte und dabei große Freude zeigte, steht nun vor einer Welle von Unverständnis und Anfeindungen. Einige User zweifeln sogar an der Echtheit ihres tragischen Verlustes und werfen ihr vor, die Schwangerschaft und Fehlgeburt nur erfunden zu haben, um Aufmerksamkeit zu erlangen. In ihrer Story äußert Enyadres sich fassungslos über solche Anschuldigungen. Dass sie in solch einer schweren Zeit auch noch gegen Hetze ankämpfen muss, macht die Situation für sie nur noch schwieriger.

Die Germany Shore-Bekanntheit blickte sichtlich zuversichtlich auf das Kapitel Schwangerschaft, bevor ihr Leben eine tragische Wendung nahm. Enyadres teilte in den vergangenen Wochen immer wieder besondere Momente, darunter auch die Ankündigung ihrer Schwangerschaft, die mit berührenden Worten und emotionalen Bildern versehen war. Als Zeichen der Erinnerung an ihr Sternenkind entzündete sie eine Kerze, ein intimer und zugleich schwerer Moment, der festgehalten wurde.

Instagram / enyadres Influencerin Enyadres, Juni 2025

