So ging es nach "Germany Shore" bei Enya und Calvin weiter

Bei Germany Shore funkte es zwischen Calvin Steiner und Enya (25). Die beiden flirteten heftig miteinander und landeten gemeinsam im Bett – doch wie ging es nach Drehschluss zwischen den beiden Reality-TV-Kandidaten weiter? "Nach [den Dreharbeiten in] Griechenland wollten wir uns tatsächlich in Deutschland kennenlernen", schildert Calvin in seiner Instagram-Story, fügt dann jedoch hinzu: "Aber dann hatte ich keine Lust mehr." Statt Zeit mit der Influencerin zu verbringen, sei er lieber nach Las Vegas geflogen. Für Calvin scheint das Kapitel Enya endgültig abgeschlossen zu sein.

Die Zeit von Enya und Calvin in der Show war geprägt durch einige Auf und Abs. Der Ex-Temptation Island V.I.P.-Verführer zeigte nämlich nicht nur Interesse an der 25-Jährigen – auch mit den "Germany Shore"-Kandidatinnen Bella und Walentina Doronina (24) lief etwas. Mit Bella und Enya wurde Calvin intim und stellte im Anschluss Vergleiche zwischen den beiden jungen Frauen an. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast machte Enya kürzlich ihrer Wut Luft und stellte klar, dass Calvin ohnehin nur die halbe Wahrheit erzählt habe. Sie erklärte, sie habe sich dank der Kameras nicht richtig entspannen können und das Schäferstündchen schließlich abgebrochen. "Das hat er falsch erzählt, sodass die Leute dachten: 'Oh ja, Enya war zu scheiße oder was'", klagte sie und führte weiter aus: "Allgemein, dass er darüber geredet hat, fand ich total fragwürdig. So abwertend."

Aus Enya und Calvin wurde also letztendlich kein Paar. Dafür klappte es für den 24-Jährigen mit einer anderen Frau: Walentina. In einer weiteren Episode des Podcasts stellte die Sommerhaus-Bekanntheit kürzlich klar, dass sie nach ihrer geplatzten Verlobung mit ihrem Ex Can Kaplan nun Calvin datet. Von beiden Seiten sei die Sache ernst. "Wenn ich jemanden kennenlerne, auf einer gewissen Ebene, dann ist es auf jeden Fall exklusiv", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / enyadres Enya, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

Anzeige Anzeige