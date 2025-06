Baby verloren: Enyadres meldet sich aus dem Krankenhaus

Enyadres (25) erlebt wohl aktuell die schwersten Stunden ihres Lebens. Vor wenigen Stunden berichtete die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie ihr ungeborenes Baby verloren hat. Auf Instagram meldet sie sich jetzt mit einem Update bei ihren Fans. "Wir sind jetzt im Krankenhaus wegen der OP. Ich kann echt nicht beschreiben, wie schmerzhaft das Ganze für mich ist", heißt es in ihrer Story. Weitere Details zu dem Eingriff behält die Influencerin bisher für sich.

Enyadres verspricht ihren Fans, sich nach der Operation zurückzumelden. "Ich melde mich bei euch, sobald alles überstanden ist", meint sie. Außerdem berichtet die 25-Jährige ihrer Community von der Bestattung ihres ungeborenen Babys. Sie schreibt: "Ich habe mich für eine Sammelbestattung entschieden" und setzt dahinter einen Stern und eine Kerze. Für die junge Frau wäre es der erste eigene Nachwuchs gewesen. Von ihren Fans bekommt Enyadres zahlreiche Kommentare, die versuchen, sie aufzubauen und ihr Trost zu spenden. Dafür bedankt sie sich von Herzen. "Auch wenn mein Herz gerade schwer ist, fühle ich mich durch euch getragen", erklärt sie unter anderem.

Am Dienstag hatte die Influencerin ihre Community mit besonders emotionalen Zeilen an ihrem Schmerz teilhaben lassen. In einem bewegenden Social-Media-Video zündete sie eine Kerze an und hielt ihren Mutterpass in den Händen. Dazu schrieb sie: "Ein kleines Herz hat aufgehört zu schlagen, aber es war unser Herz, das zerbrach." Auch ihrem ungeborenen Baby widmete sie rührende Worte. "Heute, am 10. Juni, genau einen Monat vor meinem Geburtstag, zünde ich eine Kerze an. Für ein Leben, das zu kurz war, aber für uns unvergesslich. Ein Sternenkind. Unser Kind", erklärte Enyadres.

Instagram / enyadres Influencerin Enyadres, Juni 2025

Instagram / jakobkrs1 Enyadres mit ihrem Verlobten Jakob, April 2025