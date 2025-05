Nach Baby-News: "Germany Shore"-Star Enyadres hat geheiratet

Enyadres (25) hat gleich zwei Gründe zu feiern. Die Germany Shore-Bekanntheit ist nicht nur schwanger, sondern auch gleich vor den Altar getreten. In einem Video in ihrer Instagram-Story zeigt sich die Reality-Queen dabei, wie sie aus einem Standesamt herausläuft. An ihrer Seite ist ihr Partner Jakob, der einen engen Anzug trägt. Enya zeigt sich ihrerseits in einem weißen Kostüm und einem glitzernden Haarreif. Das glückliche Paar wird in dem Clip von seinen wartenden Freunden mit Seifenblasen begrüßt.

Die überraschende Trauung folgt nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft des Realitystars. Zu einem Foto von einem Ultraschall schrieb Enya dabei: "Hallo, meine kleine Biene!" Ihr bis dato Verlobter Jakob teilte das Bild ebenfalls im Netz und schien sich genauso wie seine Partnerin unglaublich über den Nachwuchs zu freuen.

Im Reality-TV machte Enya zuletzt mit Flirts auf sich aufmerksam. Dabei verstand sie sich besonders mit Calvin Steiner bestens. Die zwei TV-Stars schliefen bei "Germany Shore" sogar miteinander, doch danach war offenbar Schluss. "Nach [den Dreharbeiten in] Griechenland wollten wir uns tatsächlich in Deutschland kennenlernen. Aber dann hatte ich keine Lust mehr", erklärte der Blondschopf seinen Fans auf Social Media.

Instagram / enyadres Enyadres und Jakob, Mai 2025

Instagram / jakobkrs1 Enyadres mit ihrem Verlobten Jakob, April 2025

