Baby verloren: Enyadres meldet sich nach OP aus der Klinik

Enyadres (25) macht gerade eine sehr schlimme Zeit durch. Am Dienstag machte die ehemalige Germany Shore-Teilnehmerin die traurige Nachricht öffentlich, dass sie ihr ungeborenes Baby verloren hat. Daraufhin musste sie sich in ein Krankenhaus begeben, um eine notwendige Operation durchführen zu lassen. Nun meldet sie sich via Instagram zurück und schreibt erleichtert: "OP gut überstanden. Jetzt heißt es: ausruhen und heilen." Dazu veröffentlichte sie drei Fotos, die unter anderem zeigen, wie sie in einem Krankenhausbett liegt.

Zudem bedankt sie sich bei ihren Fans für deren Anteilnahme und die liebevollen Nachrichten, die sie erreicht haben: "Danke für alle lieben Gedanken! Das ist das, was ich gerade brauche und mir guttut!" Kurz vor der OP gab sie ihren Followern noch einen Einblick in ihre aktuelle Gefühlswelt. "Wir sind jetzt im Krankenhaus wegen der OP. Ich kann echt nicht beschreiben, wie schmerzhaft das Ganze für mich ist", gab sie ganz ehrlich zu und versprach, sich nach dem Eingriff wieder zu melden.

Den schweren Verlust machte Enya erst vor wenigen Stunden öffentlich. In einem Instagram-Video war zu sehen, wie die Netzbekanntheit eine Kerze anzündete und beim Betrachten ihres Mutterpasses in Tränen ausbrach. "Ein kleines Herz hat aufgehört zu schlagen, aber es war unser Herz, das zerbrach", kommentierte sie das Video und ergänzte niedergeschlagen: "Heute, am 10. Juni, genau einen Monat vor meinem Geburtstag, zünde ich eine Kerze an. Für ein Leben, das zu kurz war, aber für uns unvergesslich. Ein Sternenkind. Unser Kind."

Anzeige Anzeige

Instagram / enyadres Influencerin Enyadres, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / enyadres Enyadres im Juni 2025

Anzeige Anzeige