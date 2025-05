MGK teilt seltenen Schnappschuss mit neugeborener Tochter

Machine Gun Kelly (35) ist seit rund zwei Monaten zweifacher Papa: Im März erblickte die gemeinsame Tochter mit seiner Ex-Partnerin Megan Fox (39) das Licht der Welt. Der Musiker hielt sich mit Bildern seines Nachwuchses bisher zurück – doch jetzt überrascht er seine Fans mit einem niedlichen Foto! Er veröffentlicht eine Bilderreihe auf Instagram, unter der sich eine Aufnahme befindet, die in der Reflexion einer Autotür entstand: Während der "Bloody Valentine"-Interpret ein Selfie macht, trägt er die Kleine in einer Babytrage vor der Brust. Der stolze Vater verzichtet darauf, das Gesicht seines Babys zu zeigen, seine Follower zeigen sich jedoch trotzdem begeistert von dem intimen Schnappschuss.

"MGK mit seinem Baby, ich weine!", schwärmt beispielsweise ein erfreuter User unter dem Beitrag. Dem schließen sich weitere an. "Das Baby, so süß", "Das kleine Mädchen!" und "Die winzigen Babyfüße" lauten nur drei der vielen Kommentare. Die Fans des 35-Jährigen sind allerdings nicht nur begeistert von dem Schnappschuss mit seinem Baby, sondern zeigen sich auch froh darüber, dass er so zufrieden wirkt. "Ich liebe es, dich so glücklich zu sehen", betont ein Nutzer. Darüber hinaus findet sich auch ein Kommentar von MGKs Kumpel Mod Sun (38) unter dem Post. "Die Zeiten ändern sich, mein Bruder!", erklärt der Songwriter.

Der Rapper gab die Geburt seiner Tochter Ende vergangenen März bekannt. Er teilte ein kurzes Video auf seinem Social-Media-Account, in dem er die Mini-Hand seiner Kleinen streichelte. "Endlich ist sie da", schrieb MGK zu dem Clip – und verwirrte seine Follower prompt. An seine Botschaft hing er nämlich die Worte: "Unser kleiner Celestial Seed" (zu dt.: "Himmlischer Samen"). Einige gingen daher davon aus, dass sein Baby diesen Namen trägt. Wenige Tage später klärte der "Concert for Aliens"-Sänger seine Fans aber auf. "Leute, ihr Name ist nicht Celestial Seed. Ihre Mutter wird den Namen verraten, wenn wir bereit sind", gab er preis und fügte ein lachendes Emoji hinzu.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und seine Tochter, Mai 2025

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

