MGK äußert sich zu Namensgerüchten um neugeborene Tochter

Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38) haben kürzlich ihre gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, teilte die frohe Botschaft bereits am 27. März über Instagram. In einem emotionalen Posting schrieb er: "Endlich ist sie da! Unser kleiner Celestial Seed [auf Deutsch: Himmlischer Samen]." Doch genau diese Formulierung sorgte für Verwirrung bei den Fans, die spekulierten, ob "Celestial Seed" womöglich der tatsächliche Name des Babys sein könnte. Nun klärt MGK im Netz auf, dass dies nicht der Fall sei. "Leute, ihr Name ist nicht Celestial Seed. Ihre Mutter wird den Namen verraten, wenn wir bereit sind", kommentierte er die Gerüchte und fügte ein lachendes Emoji hinzu.

Der Sänger und Megan hatten sich noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter getrennt. Trotz ihres Babyglücks sieht die Schauspielerin aktuell auch keine Chance auf ein Liebes-Comeback. "Sie wird nicht wieder mit ihm zusammenkommen", verriet ein Insider kürzlich gegenüber People. Für ihren Nachwuchs ziehen sie aber dennoch an einem Strang – Streit gebe es momentan also nicht zwischen ihnen, sodass sie sich gemeinsam um das neue Familienmitglied kümmern. Besonders Megan genieße die Kennenlernzeit mit der Kleinen sehr, so die Quelle: "Es fühlt sich magisch an, dass sie jetzt auch ein Mädchen hat."

Die Schauspielerin hat bereits drei Söhne aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51) – Journey, Noah und Bodhi. Für den "Bloody Valentine"-Interpreten ist es das zweite Kind. Er hat eine Tochter namens Casie (15), die er 2009 mit seiner Ex Emma Cannon bekam. Megan und MGK hatten sich 2020 kennen und lieben gelernt. Lange galten sie als eines der Traumpaare der Stars, verlobten sich 2022 sogar. Doch im März vergangenen Jahres gab die 34-Jährige bekannt, ihre Verlobung gelöst zu haben, fügte aber hinzu, dass sie noch zusammen seien. Ende 2024 ging ihre Beziehung dann aber endgültig in die Brüche – warum genau, ist bis heute unklar. Gerüchten zufolge soll Megan auf MGKs Handy Chats mit anderen Frauen gefunden haben.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

