Sex mit 583 Männern: Das hält Annie Knights Verlobter davon

Annie Knight machte zahlreiche Schlagzeilen, weil sie in einem Zeitraum von sechs Stunden mit 583 Männern Sex hatte. Am 18. Mai hatte sie sich vorgenommen, mit 200 Männern zu schlafen – eine Marke, die sie bei ihrem Event weit übertraf. Ihr Privatleben könnte im Gegensatz zu ihrem beruflichen Leben nicht unterschiedlicher sein. Seit März dieses Jahres ist Annie mit Henry Brayshaw verlobt. Die beiden führen zudem eine monogame Beziehung. Was sagt Henry zu den beruflichen Aktivitäten seiner Verlobten? Er steht voll und ganz hinter ihr, wie sie gegenüber Us Weekly berichtet: "Er hat mich vor dem Event angerufen, mir Glück gewünscht und gesagt: 'Mach uns stolz. Hab Spaß. Sei vorsichtig'." Am Abend erkundigte sich Henry, wie es gelaufen sei, und zeigte sich überaus stolz darauf, dass sie ihr Ziel bei Weitem übertroffen hatte.

Zu Beginn von Annies beruflichem Werdegang hatten sie und Henry eine Abmachung, die besagte, dass die OnlyFans-Darstellerin keinen Mann küssen darf. Denn für die beiden sei ein Kuss die "intimste Komponente" beim Sex. Nach einem intensiven Gespräch des Paares entschied es sich, dass die Absprache aufgehoben werden kann. "Sie wollten mich wirklich küssen, und ich war offen dafür, weil ich dieses Gespräch mit Henry geführt hatte, und er sagte, das sei in Ordnung", schildert Annie.

Trotz der Ungewöhnlichkeit dieser Vereinbarung sind die beiden davon überzeugt, füreinander bestimmt zu sein. Bereits im kommenden Jahr wollen sie in Australien den Bund fürs Leben schließen. Das verlobte Paar hat sich sogar schon sein "Traumhaus" gekauft, für das Annie bereits die Einrichtung plant. "Ich kenne ihn schon ewig, und wir waren auf irgendeine Weise einfach perfekt füreinander. Viele Leute sagen: 'Ich verstehe nicht, wie das funktioniert.' Aber wir verstehen es, und das ist das Wichtigste, und deshalb ist es so perfekt, weil wir es verstehen", schwärmt sie und betont, dass sie von Anfang an wusste, dass sie und Henry eines Tages heiraten werden.

Instagram / annieknight Annie Knight im April 2025

Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im März 2025

