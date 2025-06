So erfuhren Annie Knights Eltern von ihrem OnlyFans-Job

Annie Knight, die vor allem durch ihre Aktivität auf OnlyFans bekannt geworden ist, hat kürzlich in dem Podcast "Plug Talk" von einem unangenehmen Moment in ihrem persönlichen Leben erzählt. Ihre Eltern erfuhren von ihrem Job als Erotikmodel auf eine Weise, die sie als "die schlimmstmögliche" beschreibt. Während ihre Mutter auf Facebook scrollte, stieß sie auf einen Artikel über Annie, in dem berichtet wurde, dass diese ihren Job verloren habe, weil sie auf der Plattform aktiv war. Annie selbst hatte die Konfrontation mit ihren Eltern lange hinausgezögert und vorgegeben, weiterhin einer anderen Arbeit nachzugehen, obwohl sie bereits entlassen worden war.

Nach diesem Vorfall sprach ihre Mutter zwei Wochen lang kein Wort mit ihr, bevor sie sich schließlich auf ein Gespräch einließ. Annie erklärte ihre beruflichen Ziele und ihre Zukunftspläne, was letztlich dazu führte, dass ihre Mutter ihre Arbeit akzeptierte und sie seither unterstützt. In derselben Podcast-Folge sprach der Social-Media-Star auch über seinen ungewöhnlichen Arbeitsalltag und ließ die Zuhörer wissen, dass er keinen Ausschluss vornimmt: Jeder Mann, unabhängig von Eigenschaften oder Erscheinung, sei bei Annie willkommen, sofern er sich über ein Registrierungsverfahren anmeldet, bei dem auch Details für die Organisation vereinbart werden.

Vor allem sorgte Annie für Aufsehen, weil sie bei einem besonderen Event innerhalb von nur sechs Stunden mit 583 Männern intim wurde. Doch die Aktion blieb nicht ohne Folgen: Nach dem Marathon musste die Content Creatorin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegenüber Us Weekly erklärte sie offen: "Mir geht es nicht sehr gut, ich blute seit der Challenge sehr stark. Es war definitiv ein bisschen zu viel da unten." Annie machte auch kein Geheimnis daraus, dass sie sich eine kleine Verletzung zuzog und zusätzlich mit ihrer Endometriose-Erkrankung kämpft, was die Schmerzen noch verschärfte. "Ich werde definitiv überleben, auch wenn es derzeit wirklich unangenehm und schmerzhaft ist", ließ sie ihre Fans im Netz wissen.

Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

Überrascht es euch, dass Annies Mutter zwei Wochen lang nicht mit ihr gesprochen hat? Ja, immerhin ist Annie erwachsen und kann ihr Leben so leben, wie sie mag. Ich finde das übertrieben! Nein, immerhin hat Annie sie belogen! Ich hätte wohl genauso reagiert. Ergebnis anzeigen