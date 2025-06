Nach Sex mit 583 Männern: Das ist ein No-Go für Annie Knight

Annie Knight sorgt erneut für Aufsehen. Nach ihrem jüngsten Sexmarathon, bei dem die OnlyFans-Bekanntheit in nur sechs Stunden mit 583 Männern Geschlechtsverkehr hatte, sprach sie nun über ihre Pläne für die Zukunft. Trotz der Komplikationen, die Annie nach dem Ereignis erlitten hatte, verriet sie auf Instagram, dass sie sich weitere derartige Projekte vorstellen könne. "Bin ich ins Krankenhaus gekommen, weil ich 583 in sechs Stunden hatte? Ja. Bereue ich es? Nein. Möchte ich das wieder machen? Ja!", erzählte sie ihren Anhängern. Gleichzeitig gab das Erotikmodel preis, dass es eine klare Grenze gibt. "Das Einzige, was nie infrage kommt, ist Analsex", betonte Annie und fügte hinzu: "Ich weiß nicht genau, was ich machen will, aber ich möchte etwas machen, das Spaß macht und aufregend ist!"

Die Social-Media-Persönlichkeit, die von ihren Fans als "Australiens sexuell aktivste Frau" bezeichnet wird, kämpft derzeit mit gesundheitlichen Folgen, die unter anderem durch ihre Endometriose verstärkt werden. Doch das hält sie nicht davon ab, schon neue Ideen für ihre nächste Aktion zu entwickeln. Zudem zeigte sich Annie offen für Vorschläge ihrer Fans und schloss nicht aus, auch künftig Frauen in ihre Projekte einzubinden: "Es müssen nicht unbedingt große Zahlen sein, aber etwas anderes, das ihr sehen wollt. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, lasst es mich wissen."

Annie ist nicht die einzige Frau, die jüngst mit einem Sexmarathon für Gesprächsstoff sorgte. Auch das OnlyFans-Girl Bonnie Blue machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, denn sie habe mit mehr als 1.000 Männern in gerade einmal zwölf Stunden geschlafen. Lily Phillips (23), die ebenfalls ein bekanntes Gesicht auf der Erotikplattform ist, schlief Ende vergangenen Jahres immerhin mit 101 Männern und plante, einen Sexrekord aufzustellen – diesen legte sie aufgrund der Konkurrenz aber vorerst auf Eis.

Instagram / anniekknight OnlyFans-Bekanntheit Annie Knight, April 2025

Instagram / bonnieblue OnlyFans-Bekanntheit Bonnie Blue, Mai 2024

