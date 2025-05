OnlyFans-Model Annie Knight verdient Unsummen mit Sex-Events

Annie Knight, bekannt durch ihre erfolgreiche Karriere auf OnlyFans, verdient aktuell rund 175.000 Euro monatlich und besitzt mittlerweile vier Immobilien. Die Australierin, die vor fünf Jahren mit großen Träumen und noch größerem Arbeitseifer in die Branche einstieg, hat ihre monetären Ziele längst übertroffen, bleibt aber hoch motiviert, ihren Fans beste Unterhaltung zu bieten. "Es ist ein großartiges Gefühl, diese finanzielle Sicherheit zu haben und auch Menschen in meinem Leben unterstützen zu können, die Hilfe brauchen", erklärt sie im Interview mit Us Weekly. Dabei zeigt sich Annie besonders dankbar für die Unterstützung ihrer Fans, denen sie kürzlich mit einem besonderen Sex-Event Tribut zollte.

Die heute 28-Jährige hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen einen Namen gemacht. Besonders 2023 schossen ihre Einnahmen in die Höhe, nachdem sie mit einer ihrer ambitionierten Performances viral gegangen war. Annie erinnert sich, dass sie ursprünglich vergleichsweise bescheidene 9.000 Euro im Monat verdiente, doch dieser Erfolg auf OnlyFans sei der entscheidende Wendepunkt gewesen. Nun experimentiert sie weiter und steckt sich hohe Ziele – zum Beispiel plant sie bei ihrem nächsten Projekt, mit 500 Jungfrauen vor der Kamera zu schlafen.

So gut das Geld auch schmecken mag, forderten manche ihrer beruflichen Aktivitäten bereits gesundheitlichen Tribut. So landete Annie erst kürzlich nach einem ihrer besonderen Events, bei dem sie innerhalb von wenigen Stunden mit einer hohen Zahl von Männern intim wurde, im Krankenhaus. Seitdem betont sie, dass die Überwindung der körperlichen Strapazen Teil ihrer besonderen Bindung zu ihren Fans sei. Gleichzeitig investiert Annie klug in Immobilien, um langfristig abgesichert zu sein, und könnte sich ihren Angaben zufolge später durchaus eine Tätigkeit im Bereich der Immobilienwirtschaft vorstellen.

Annie Knight im April 2025

Annie Knight im Januar 2025

