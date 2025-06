OnlyFans-Star Annie Knight berichtet von sexuellem Übergriff

Der OnlyFans-Star Annie Knight hat ein traumatisches Erlebnis öffentlich gemacht. In einem TikTok-Video sprach die 28-Jährige unter Tränen über einen Vorfall, der sie tief erschüttert hat. Sie berichtete, während einer Zusammenarbeit von einem männlichen Kollegen, ebenfalls ein OnlyFans-Creator, sexuell missbraucht worden zu sein. Obwohl sie vorab klare Grenzen gesetzt hatte, ignorierte der Mann diese und hörte auch nicht auf ihre mehrfachen Bitten, sein Verhalten einzustellen. Annie schilderte, dass sie sich aus der Situation nicht selbst befreien konnte und letztlich ihr Security-Mitarbeiter, der nebenan gewartet hatte, durch ihre Schreie alarmiert zu ihrer Rettung kam.

In ihrem emotionalen Video wandte sich Annie mit einer Warnung an andere Creator ihrer Branche. Sie appellierte an ihre Kollegen, vor Kooperationen Hintergrundchecks zu machen und für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Sie betonte, wie wichtig es sei, Begleitpersonen oder Sicherheitsleute dabei zu haben, um in gefährlichen Situationen handeln zu können. Der Vorfall, so berichtete sie weiter, habe sie zutiefst mitgenommen, da sie sich noch nie zuvor in einer solchen Lage befunden habe.

Annie Knight ist seit 2022 hauptberuflich auf OnlyFans aktiv und hat sich dort rasch einen Namen gemacht. Anfang des Jahres sorgte sie mit einer außergewöhnlichen Challenge für Aufsehen, als sie während eines Events mit über 500 Männern innerhalb weniger Stunden intim wurde. Die anschließende Situation führte zu einem Krankenhausaufenthalt für die Content-Creatorin. Trotz solcher Rückschläge zeigt sich Annie weiterhin entschlossen, ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Annie Knight, Internet-Bekanntheit

Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

