Kourtney Kardashian wünscht sich ein zweites Kind mit Travis

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (49) scheinen ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen zu haben! Insider verrieten, dass das Promi-Paar, das im November 2023 seinen Sohn Rocky (1) willkommen hieß, intensiv an weiterem Nachwuchs arbeitet. "Kourtney ist sehr offen, was ihren Wunsch nach einem weiteren Baby mit Travis angeht, und sie versuchen es auf ganz altmodische Weise praktisch ununterbrochen", berichtete eine Quelle gegenüber dem Magazin OK!. Für die Reality-TV-Bekanntheit und den Drummer sei auch eine Leihmutterschaft eine Option, sollten ihre natürlichen Bemühungen erfolglos bleiben.

Laut dem Insider habe Kourtney, die bereits drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41) hat, schlechte Erfahrungen mit IVF-Behandlungen gemacht und sei froh, dass sie 2023 ohne medizinische Unterstützung schwanger wurde. Trotzdem würde sie auch dies nochmal versuchen, sollten sie nicht natürlich schwanger werden oder keine passende Leihmutter finden. "Wenn das allerdings der einzige Weg ist, ist sie offen dafür", so die Quelle. Sowohl Kourtney als auch Travis könnten sich ebenso vorstellen, Zwillinge zu bekommen – eine Idee, die sie besonders begeistert: "Entweder einen Jungen und ein Mädchen oder Zwillingsmädchen. Das Aufregende daran ist, wenn sie eine Leihmutter einsetzen, wäre dies durchaus machbar."

Dass Kourtney und Travis noch ein gemeinsames Kind bekommen, denkt wohl auch ihre Familie. Die Schwester der 45-Jährigen, Khloé Kardashian (40), verriet in einem Interview mit E! News, dass sie aktuell selbst keine Kinder mehr will, doch bei Kourt sieht sie noch mehr Zuwachs: "Sie liebt es, Babys zu haben und schwanger zu sein, also kann ich mir gut vorstellen, dass sie noch eins bekommt." Bleibt also abzuwarten, ob sie und Travis in den nächsten Monaten tatsächlich eine weitere Schwangerschaft bekannt geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

Anzeige Anzeige