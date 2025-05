Nach Sturz auf der Bühne: Billy Joel sagt alle Tourdaten ab

Billy Joel (76) verkündete am Freitag, dem 23. Mai, dass er sämtliche bevorstehenden Konzerte absagen muss. Anlass ist eine kürzlich diagnostizierte neurologische Erkrankung, die als Normaldruckhydrozephalus (NPH) bekannt ist. Dieser seltene Zustand führt unter anderem zu Problemen mit dem Gleichgewicht sowie der Hör- und Sehfähigkeit. Der Sänger erklärte in einem ausführlichen Instagram-Statement, dass sein Zustand durch die Belastungen seiner Auftritte zunehmend verschärft wurde. Bis zu seiner Genesung soll der Musiker laut ärztlicher Anweisung intensive Physiotherapie absolvieren und sich von der Bühne fernhalten.

Die Diagnose kommt nur wenige Monate nach einem aufsehenerregenden Vorfall auf der Bühne: Im Februar stürzte Billy während einer Performance bei einem Konzert in Connecticut. Trotz des Unfalls setzte er seinen Auftritt fort, was Bewunderung, aber auch Besorgnis unter Fans auslöste. Sein Gesundheitszustand hatte schon damals Grund zur Beunruhigung gegeben. Im März stellte der "Piano Man"-Interpret einige seiner bevorstehenden Konzerttermine zurück, um sich einer medizinischen Behandlung zu unterziehen. Mit der Absage aller Auftritte in diesem Jahr, darunter Shows in New York, Washington und Liverpool, zieht der fünffache Grammy-Gewinner nun endgültige Konsequenzen für seine Genesung.

Billy Joel, der mit Hits wie "New York State of Mind" und "Uptown Girl" weltberühmt wurde, hat in seiner Karriere über 150 Millionen Alben verkauft. Privat genießt der 76-Jährige, der dreifacher Vater ist, vor allem die Zeit mit seiner Familie. 2015 heiratete er Alexis Roderick, mit der er zwei gemeinsame Töchter hat. Trotz der aktuellen gesundheitlichen Herausforderungen bleibt der Musiker seinen Fans verbunden und betonte, wie sehr er die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit schätzt. Sein Mitgefühl gilt den enttäuschten Konzertbesuchern, und er drückt die Hoffnung aus, bald wieder auf die Bühne zurückkehren zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Joel, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexis Roderick, Della Joel, Remy Joel, und Billy Joel, Februar 2024

Anzeige Anzeige